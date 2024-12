Prémios App Store 2024: Apple já apresentou as melhores apps do ano

A Apple revelou os vencedores dos Prémios App Store 2024, distinguindo 17 aplicações e jogos que ajudaram os utilizadores a dar largas à sua criatividade, a alcançar novos marcos e a apreciar os momentos do dia a dia com a família e os amigos. Venha conhecer os laureados.

Os programadores vencedores deste ano criaram aplicações e jogos que melhoraram a vida dos utilizadores e tiveram impacto na cultura de todo o mundo. Desde empreendedores individuais a equipas multinacionais, estes vencedores dos Prémios App Store foram escolhidos de entre 45 finalistas pelos Editores da App Store por demonstrarem os mais elevados níveis de experiência do utilizador, design e inovação.

As aplicações e jogos vencedores destacam as inúmeras oportunidades existentes na App Store e no ecossistema Apple.

Segundo a gigante de Cupertino, a Kino mostra aos utilizadores como a vida pode ser cinematográfica através dos seus filtros inspirados em filmes e controlos avançados.

O Moises permite que os músicos no iPad aperfeiçoem a sua arte com poderosas ferramentas de IA, e o Lightroom destaca-se no Mac com as suas capacidades transformadoras de edição de fotografias.

O Lumy no Apple Watch ajuda os utilizadores a abraçar os padrões do sol e a encontrar a magia de cada dia, enquanto a F1 TV traz experiências imersivas de visualização de corridas para os fãs em casa. Mas... vamos conhecer cada um dos premiados.

App do ano para iPhone

Faça vídeos incríveis facilmente! Com o Kino, prima Gravar e crie vídeos cinematográficos com predefinições de cores de cineastas especializados, sem editar.

Com o "AutoMotion", a aplicação cria automaticamente aquele "visual" dos filmes. Grave vídeos incríveis sem estudar Cinema.

App do ano para iPad:

Separe voz e instrumentos de QUALQUER música. Permite deteção de acordes por IA.

Metrónomo e click tracks e transposição de tom e mudança de velocidade. Tenha também Remix e Count in.

App do ano para Mac:

Adobe Lightroom , da empresa Adobe Inc.

Garanta as suas melhores fotos. As Ações rápidas sugerem as melhores edições para suas fotos, e o recurso avançado de Remoção generativa facilita a remoção.

O Adobe Photoshop Lightroom é uma app para câmaras e um editor de fotos e vídeos gratuito e poderoso, que permite captar e editar imagens impressionantes.

App do ano para Apple Vision Pro

What If…? An Immersive Story , da empresa Marvel Studios, ILM Immersive, and Disney+.

Foste escolhido! Entra nas possibilidades ilimitadas do universo What If...? da Marvel Studios nesta imersiva história Original Disney+ exclusiva para Apple Vision Pro, onde serás transportado para mundos diferentes.

Fica cara a cara com variantes das tuas personagens favoritas e aprende a aproveitar o poder das Infinity Stones. Mas, ...nem tudo é o que parece. Esta app não está ainda disponível da App Store de Portugal.

App do ano para Apple Watch

Lumy , da empresa Raja V.

O Lumy é o companheiro perfeito para quem quer seguir a luz do sol e planear as suas atividades ao ar livre. Esta app permite dar informações a quem precisa da iluminação perfeita para fotografias ou vídeos. Oferece detalhe a quem está a planear uma caminhada ao nascer do sol ou um passeio ao pôr do sol.

Quer esteja à procura da golden hour para a sua próxima publicação no Instagram, a planear a sua dose diária de vitamina D ou a seguir as fases da lua para observar as estrelas, a Lumy ajuda-o a tirar o máximo partido da luz natural.

App do ano para Apple TV:

F1 TV , da empresa Formula One Digital Media Limited.

Sinta toda a adrenalina da Fórmula 1® com o aplicativo F1 TV. Assista às corridas ao vivo e com as gravações, com recursos exclusivos, como câmaras a bordo, comentários de especialistas e dados em tempo real.

Na F1 TV Pro, o utilizador pode assistir a todas as sessões da Formula 1® ao vivo e com as gravações, com transmissão em seis idiomas, personalizar a sua visualização com câmaras a bordo e rádios de equipa exclusivas, focando nos seus pilotos e nas suas equipas favoritas.

Vencedores dos prémios Jogos 2024