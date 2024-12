Burger King e EDP instalam 180 pontos de carregamento elétrico em todo o país

Já pode carregar o seu automóvel elétrico enquanto degusta um hambúrguer. Uma parceria entre a Burger King e a EDP disponibiliza 180 pontos de carregamento em 90 restaurantes em Portugal Continental. Os equipamentos permitem servir até duas viaturas em simultâneo.

Conceito de carregamento em tempo de lazer

O Burger King, no âmbito da sua aposta na mobilidade sustentável, está a implementar um plano de introdução de Pontos de Carregamento (PC) de automóveis elétricos.

A EDP foi o fornecedor escolhido para instalar e operar os pontos de carregamento de veículos elétricos em 90 restaurantes da marca, de norte a sul do país. Os equipamentos de carregamento rápido, que correspondem a mais de 90% dos pontos instalados nos restaurantes da cadeia, têm uma potência máxima de 90kW ou 120kW, consoante o restaurante e equipamento instalado. Esta última potência permite carregar a energia necessária para percorrer mais 100 quilómetros em menos de dez minutos.

Estes equipamentos possibilitam o carregamento de até duas viaturas em simultâneo, fazem parte da rede de carregamento público MOBI.E e podem ser utilizados com qualquer cartão CEME (Comercializador de Eletricidade para a Mobilidade Elétrica).

Desta forma, os clientes Burger King podem carregar o seu veículo elétrico enquanto estão no restaurante. Na app da EDP (EDP Charge), e em outras aplicações, é possível verificar a localização e estado de disponibilidade dos carregadores, a fim de facilitar a utilização.

A EDP foi pioneira no desenvolvimento da rede pública de carregamento em Portugal e é um dos principais intervenientes na mobilidade elétrica. A empresa conta já com mais 3.400 pontos de carregamento contratados, com opções disponíveis em todos os distritos do país.

Desde que a EDP começou a investir no desenvolvimento da mobilidade elétrica no país, já foram realizadas mais de 2,1 milhões de sessões de carregamento nos pontos da empresa ligados à rede pública. Estes carregamentos permitiram percorrer mais de 260 milhões de quilómetros apenas com recurso à eletricidade e evitaram mais de 30 mil toneladas de CO 2 .

Transição para a reabilitação sustentável

Além da introdução de pontos de carregamento para veículos elétricos, o Burger King iniciou, já em 2023, um plano de eletrificação da sua frota de motos utilizadas no serviço de Home Delivery, com o objetivo de a tornar 100% elétrica e, desta forma, reduzir o seu impacto ambiental.

Com esta medida irá poupar 54 toneladas de CO 2 durante a vida útil de cada veículo, totalizando 450 toneladas para as 120 motas, o que equivale a plantar cerca de 2600 árvores.

Como parte da sua estratégia global de sustentabilidade, que procura contribuir para a redução da pegada ambiental da sua atividade, investindo nas pessoas e comunidades em que opera, o grupo está, também, empenhado em construir restaurantes cada vez mais sustentáveis.