Tesla prepara base doméstica para carregamento de carros elétricos sem fios

As patentes não refletem necessariamente produtos novos ou brevidade nos lançamentos. Contudo, são indicadores relevantes do desenvolvimento das marcas. E a Tesla tem pedidos de patente que mostram um ponto doméstico de carregamento sem fios de veículos elétricos.

Os institutos internacionais de patentes têm várias solicitações da Tesla para patentes relacionadas com o carregamento wireless. São elas:

Segundo a imprensa, muitos dos pedidos de patentes estão relacionados com a gestão da eletrónica de potência no interior do sistema, no sentido de otimizar a eficiência energética. Este tem sido um dos principais entraves à popularidade dos carregadores de carros elétricos sem fios.

Tratando-se estas novidades de patentes, não é claro se e quando a Tesla irá lançar a tecnologia para o mercado, permitindo que os seus clientes carreguem, sem fios, os seus carros em casa.

Conforme teorizado, é possível que ela chegue a par da apresentação do robotaxi da empresa, uma vez que esta abordagem sem fios tem sido associada aos veículos autónomos. Afinal, por via de um carregamento sem qualquer cabo, estes podem, também, recarregar-se sozinhos.

Tesla já preparou o terreno para a nova tecnologia

Apesar de nunca ter dado grande voz ao assunto, o designer-chefe da Tesla, Franz von Holzhausen, confirmou no final do passado que a empresa estava a trabalhar numa base de carregamento sem fios.

Antes disso, no início deste ano, foi revelado que a Cybertruck possui conectores de carregamento indutivo, dando a entender que poderá estar adaptada para carregamento sem fios.

A reforçar os potenciais planos de um ponto de carga sem fios, a Tesla comprou, em 2023, uma empresa focada nesta tecnologia. Apesar de a ter vendido pouco tempo depois, a gigante automóvel integrou na sua equipa alguns dos funcionários.

O carregamento sem fios é pertinente?

No geral, o carregamento sem fios elimina a necessidade de ligar o carro elétrico à corrente. Apesar de ser uma tarefa simples e pouco demorada, a sua automatização pode ser pertinente aquando da chegada em massa dos carros autónomos. Além de se conduzirem a si próprios, a tecnologia sem fios permitirá que estes veículos recarreguem sem que seja necessária intervenção humana.

Embora uma das desvantagens resida na eficiência, pois o carregamento sem fios tem registado uma perda maior do que o carregamento por cabo, estão a ser desenvolvidas soluções, como ressonância magnética, por exemplo, que reivindica uma eficiência de cerca de 95% semelhante à do carregamento por cabo.