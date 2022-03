Relatório: Emissões geradas pelo ciclo de vida dos elétricos diminuirão 10% até 2030

Apesar de serem amplamente mencionados como a melhor alternativa aos carros de combustão, os elétricos não são perfeitos e há processos durante o seu ciclo de vida que permitem questionar a sua efetiva viabilidade. Nesse sentido, um novo relatório revela que as emissões geradas durante o ciclo de vida de um elétrico diminuirão 10%, no Reino Unido.

Essa redução acontecerá até 2030.

De acordo com um novo relatório, no Reino Unido, as emissões geradas durante o ciclo de vida de um carro elétrico diminuirão durante a próxima década. Isto, motivado pelas mudanças no fabrico a serem implementadas, bem como por uma rede elétrica mais ecológica.

Uma vez que mistura eletricidade relativamente limpa, estima-se que um carro elétrico, no Reino Unido, represente 65% menos de emissões de gases com efeito de estufa quando comparado com um carro a gasolina.

O relatório desenvolvido pela Ricardo, uma empresa global de engenharia estratégica e consultoria ambiental, calcula que até 2030 os elétricos poderão representar 76% menos emissões, durante todo o seu ciclo de vida, no Reino Unido. Esta margem será motivada pela melhoria da tecnologia associada às baterias, ao fabrico do componente e ao tratamento deste no final de vida. Tudo isto, a par de uma rede elétrica descarbonizada.

Estamos todos conscientes dos benefícios ambientais operacionais da condução de um veículo elétrico, mas este estudo forneceu mais uma confirmação de que esses benefícios também são significativos no Reino Unido quando se considera a vida completa do veículo desde a sua fabricação até ao fim da sua vida útil.

Disse Nikolas Hill, diretor associado da Ricardo.

Se até 2030, a percentagem já é bastante interessante, quando definido o horizonte temporal de 2050, torna-se ainda mais. Afinal, o relatório adianta que esse valor, comparativamente a carros movidos a combustíveis fósseis, poderia aumentar para 81%.

É fantástico ver a mudança do governo para alimentar a revolução elétrica a ser apoiada por esta análise pioneira. Já comprometemos 2,5 mil milhões de libras para apoiar a implantação de veículos elétricos em todo o Reino Unido, limpando o nosso ar, aumentando as oportunidades de emprego verde nas nossas cidades e aldeias, e melhorando a comodidade para os condutores.

Afirmou Trudy Harrison, membro do Parlamento do Reino Unido.

Os resultados do estudo estão compilados num relatório elaborado pela Ricardo, para o Department for Transport.

