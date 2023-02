E se no futuro não houver semáforos na estrada?

Parece descabido e caótico pensar numa estrada sem semáforos e numa geração que pensa nos semáforos como uma ferramenta obsoleta. No entanto, depois de ver os resultados de um estudo, realizado ao longo de dois anos, um engenheiro afirmou que poderá ser possível concretizar uma mudança deste calibre.

Cerca de 270 câmaras colocadas na estrada permitiram aos Nissan Leaf prever potenciais perigos, como autocarros parados nas faixas de rodagem. Os testes foram realizados ao longo de dois anos e recolheram o desempenho de dois carros autónomos fabricados no Japão, enquanto completaram centenas de voltas ao longo de um percurso, em Woolwich, no sudeste de Londres.

Segundo o Sky News, este deverá ter sido o primeiro estudo a envolver tecnologia de condução autónoma, no Reino Unido, a par da utilização da infraestrutura da estrada e dos sistemas dos próprios veículos.

Se pensarmos talvez daqui a 20 ou 30 anos, será que podemos então começar a pensar nas infraestruturas no exterior? Pode começar a remover algumas dessas infraestruturas, tais como os semáforos?

Questionou Thomas Tompkin, engenheiro no Smart Mobility Living Lab.

Embora reconheça que "há muito trabalho a ser feito antes que isso aconteça", o engenheiro acredita que "é aí que se pode começar a ver uma mudança sísmica na forma como as nossas estradas estão dispostas".

Conforme recorda o Sky News, no passado, a ideia dos veículos de condução autónoma foi apoiada pelo governo britânico, uma vez que mostrou empenho em introduzir legislação que permitisse a sua utilização. Além de ter expressado vontade, o governo também investiu sete milhões de libras num projeto chamado ServCity. De acordo com o ministro dos transportes, Jesse Norman, este surgiu com o objetivo de colocar o Reino Unido na "vanguarda da inovação".

