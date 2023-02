Elon Musk, Trump e outros milionários são “dignos de tratamento especial” pelo ChatGPT

Não é a primeira vez que surgem notícias que abordam a forma como os novos sistemas de inteligência artificial como o ChatGPT tratam alguns temas ou personalidades. Elon Musk, Donald Trump, Putin ou Boris Johnson, entre muitos outros milionários, são apelidados de "controversos" e "dignos de tratamento especial".

Foi Isaac Latterell que, através da sua conta de Twitter, partilhou uma série de publicações que abordavam a forma como algumas pessoas são tratadas pelo serviço de inteligência artificial ChatGPT.

Na primeira publicação, partilhada posteriormente por Elon Musk, é referido que "o ChatGPT lista Trump e Elon Musk como controversos e dignos de tratamento especial", já outras personalidades da mesma área como, Biden e Bezos, não tem a mesma classificação.

As listas partilhadas tem do lado dos controversos outros nomes como Vladimir Putin, Xi Jiping, Kim Jong-un, Jair Bolsonaro, Kanye West ou Kim Kardashian.

Segundo explica desta sua análise, os resultados do ChatGPT podem estar baseados nas notícias da imprensa e não propriamente numa programação de base do serviço.

Além desta partilha, o autor publicou também uma lista de tópicos controversos e as definições apresentadas pelo ChatGPT, como imigração, aborto ou alterações climáticas.

Estas listas criadas por Isaac Latterell não foram, no entanto, explicadas, não se sabendo como foram criadas, pelo que estão a ser criticadas nos comentários. O destaque surge essencialmente porque Elon Musk lhe deu visibilidade com a partilha, algumas horas depois. Não é a primeira vez que os resultados do ChatGPT são apontados como tendenciosos ou discriminativos.