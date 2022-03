Cybertruck entrará em produção em 2023, diz Elon Musk

Tendo em conta o histórico de adiamentos a que Elon Musk já nos habituou, é difícil perceber se esta será efetivamente a data oficial. Contudo, o CEO da Tesla revelou que a Cybertruck entrará em produção em 2023.

Depois de quatro anos, a espera parece estar perto de terminar.

Para aqueles que pré-encomendaram a Cybertruck da Tesla esta poderá ser uma notícia animadora. Afinal, depois de alguns anos de espera e de vários adiamentos, Elon Musk revelou que a pickup elétrico da Tesla poderá estar pronto para ser fabricado no final deste ano e poderá começar a sua produção em 2023.

A novidade foi dada durante a cerimónia de abertura da nova Gigafactory da Tesla, em Berlim, aquando da resposta a uma pergunta sobre os objetivos a curto prazo da fabricante. Segundo o CEO, esta irá concentrar-se, aumentando, na produção dos modelos Y e 3, bem como no desenvolvimento da Cybertruck. O plano é que esse esteja terminado em 2022 e produção comece em 2023.

Queremos completar o desenvolvimento da Cybertruck este ano e estar prontos para a produção no próximo ano.

Disse Elon Musk, durante a cerimónia de abertura da nova Gigafactory da Tesla, em Berlim.

A pickup elétrico da Tesla foi revelado em 2019, com o anúncio de que estaria pronto para o mercado em 2021. No entanto, os consecutivos adiamentos têm aborrecido os entusiastas da Tesla, bem como os mais de um milhão de pessoas que pré-encomendou a pickup elétrico. Mais do que isso, aqueles poderão colocar me causa o sucesso desta promessa da fabricante.

Anteriormente, Elon Musk havia dito que a Tesla estava a mudar o seu foco e a prioridade, em 2022, seria o seu robô humanoide Optimus.

