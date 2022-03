O Kodi é um dos mais conhecidos e usados media centers que podemos encontrar. Este tem suporte para um leque de plataformas que o tornam compatível com quase todos os lugares onde os utilizadores o querem usar.

O suporte para o Android é conhecido há muitos anos, mas agora parece ter sofrido um revés. A app do Kodi para o Android ainda está na Play Store, mas vai deixar de ter suporte. A culpa é da comunidade e da falta de programadores.

Ao longo dos anos, a equipa que desenvolve o Kodi tem mantido todas as versões atualizadas e com as mesmas funcionalidades. Esta uniformização permite que os utilizadores possam manter as mesmas configurações, plugins e até a experiência de utilização.

Com a notícia agora revelada este modelo parece ir alterar-se, em especial para os utilizadores do Kodi no Android e de forma oficial. Esta versão deixará de ter atualizações diretas e poderá também vir a ser removida da Play Store num futuro próximo.

If anyone is wondering why 19.4 isn’t in @GooglePlay, they now require API30: https://t.co/u4LNOfMIC7

We don’t currently have an Android maintainer, so if anyone can do the equiv of: https://t.co/GyG8Usyuq1 for us, PR’s are much appreciated! #Android #AndroidTV — Kodi (@KodiTV) March 24, 2022

Esta não é uma notícia que agrade aos utilizadores, mas as novas versões vão surgir apenas no site do Kodi. A versão presente na Play Store do Android irá manter-se bloqueada no tempo e sem quaisquer atualizações.

O problema está identificado e foi revelado pela equipa que gere o Kodi. A falta de programadores para manter esta versão dedicada aos smartphones leva a que não seja atualizada, em especial no que toca às novas APIs do Android.

Este cenário está já em utilização, com a app da versão 19.4 do Kodi. Esta versão não foi adaptada à versão 30 das APIs da Google e como tal não pode ser carregada para a Play Store do Android. Assim, o APK está apenas disponível no site do Kodi.

A equipa que desenvolve o Kodi pede a ajuda da sua comunidade para ultrapassar este problema e assim manter este media center acessível de forma oficial. Até agora não existe uma resposta conhecida, o que não deixa antever uma solução para breve.