Afinal, quando é que o mercado vai ter a Cybertruck da Tesla disponível?

A Tesla tem no seu histórico vários atrasos no lançamento dos seus carros. Agora, com a escassez de componentes, também não é de estranhar atrasos, mas com a Cybertruck o assunto parece ser diferente.

De atraso em atraso, a pickup que provavelmente ira chegar este ano deixou de ter data de entrega associada.

Mais atrasos no lançamento da Cybertruck?

Foi em outubro que a Tesla fez ajustes na página dedicada à Cybertruck que, na verdade, já faziam antever mais atrasos no lançamento da pickup. Ainda assim, era visível a informação de que a produção iria começar em 2022 e que ira ser possível então escolher as configurações adaptadas a cada utilizador. Mas agora essa informação foi simplesmente apagada.

A Cybertruck foi anunciada em 2019, com a Tesla a prometer que o veículo elétrico chegaria às estradas em 2021. Em agosto do ano passado foi então feito o anúncio de que, afinal iria haver um atraso, passando o limite para 2022. O mais provável é que tal não venha a acontecer...

Poderá concluir a sua configuração à medida que a produção se aproxima.

Esta é a informação que agora se lê no site no momento de fazer a pré-encomenda da Cybertruck, pelo valor de 100 €.

Não há nenhuma declaração oficial que explique esta omissão e, possivelmente mais uma derrapagem no início da produção. Há, no entanto, muitos fatores podem contribuir para um atraso.

Os desafios da Tesla

A pandemia é desde logo a desculpa para muitos problemas, mas a escassez global de chips que está a afetar todo o setor automóvel (bem como a indústria em geral), também poderá estar a influenciar os atrasos. Existirão também desafios associados à própria produção da carrinha devido ao seu design futurista.

Há que considerar que a concorrência já está a surgir no mercado e os sucessivos atrasos poderão colocar em causa o sucesso antecipado da Cybertruck da Tesla.