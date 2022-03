Apple poderá criar serviços de subscrição para acesso ao iPhone

O iPhone é uma máquina relativamente cara e inacessível a muitas pessoas. Além disso, para quem gosta de ter no bolso sempre a última tendência da tecnologia, pode tornar-se inviável estar a trocar de smartphone a cada lançamento.

A Apple poderá estar a preparar um serviço de subscrição que dará acesso ao iPhone e a outro hardware por um preço mais em conta, pelo tempo que for necessário ao cliente e ainda com garantias de atualização do hardware.

Existem empresas que oferecem planos de subscrição para acesso a hardware, como um serviço de aluguer, onde é possível ter acesso a um iPhone com o pagamento de uma pequena mensalidade, podendo, a qualquer momento trocar de equipamento ou simplesmente devolver.

Ter um iPhone da Apple por subscrição

O preço dos equipamentos é elevado pelo que muitos utilizadores, que até necessitam de um desempenho de topo como acontece com muitos aparelhos da Apple, se veem impedidos de ter acesso a eles.

Em breve, a empresa poderá ter uma alternativa para estes casos ou para qualquer pessoa que simplesmente queira ter acesso às últimas novidades da marca.

Segundo a Bloomberg, que cita fontes próximas, a Apple está a criar um serviço de assinatura para o iPhone e outros dispositivos. Semelhante ao programa de atualização do iPhone, que já está disponível nalguns países, o cliente pagaria uma taxa mensal em vez do custo total ou parcelas financiadas. Sem grandes informações ainda, a subscrição deverá ser depois gerida na conta Apple pessoal.

No artigo é referido que os planos da Apple poderão passar por incluir atualizações regulares dos equipamentos e que deveria ser lançado no final de 2022 ou início de 2023.

Apesar da venda de smartphones da Apple ser um sucesso em todo o mundo, a Apple poderá conseguir assim atingir uma fatia de clientes maior. Além disso, os serviços de subscrição de software têm-se revelado um sucesso no seio da empresa com lucros substanciais, podendo este método ser um incremento a tais lucros.