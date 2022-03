EUA retira taxas de importação da China que afetavam os preços de GPUs e motherboards

Como sabemos, e aqui também já referimos por diversas vezes, a relação entre os Estados Unidos da América e a China não é das melhores. E, como tal, o país administrado de Joe Biden implementou várias sanções e restrições a marcas, empresas e produtos do país asiático.

No entanto, segundo as informações reveladas, os EUA retiraram agora as taxas de importação da China que afetavam os preços das placas gráficas e motherboards. Em concreto, as tarifas cobradas pelo país chegavam a ser de 25%, sendo criticadas por fabricantes como a Nvidia, Zotac e HP.

EUA termina com taxas de importação da China

De acordo com as informações, o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos da América reestabeleceu nesta quinta-feira (24) placas de circuitos impressos, ou PCBs, como alguns dos 352 componentes e produtos que agora fazem parte da lista de exclusão às taxas de importação aplicadas a equipamentos produzidos na China.

A taxa de importação varia entre 7,5% e 25%, tendo entrado em vigor no mês de janeiro de 2021 no âmbito de uma disputa comercial entre as duas potências. Contudo, a medida foi bastante criticada por fabricantes de chips gráficos como a Nvidia, Zotac e HP.

Esta alteração será então benéfica para vários segmentos, sendo que terá um impacto direto nomeadamente sobre o preço de fabrico de componentes eletrónicos, tais como chips gráficos e motherboards. Segundo os detalhes indicados pelo Tom's Hardware, esta mudança poderá representar uma redução do preço cobrado pelas peças que chegam ao consumidor final.

No entanto, também se estima que o real impacto no mercado das placas gráficas ainda demore algum tempo até ser sentido. Mas, para começar, o fim destas taxas deverá certamente beneficiar as marcas que, assim, vão poder aumentar as suas margens de lucro, um aspeto importante depois das perdas consequentes da escassez de componentes e da impossibilidade de produção devido ao confinamento causado pela pandemia da COVID-19.

O fim das taxas também acontece numa altura em que o preço das GPUs começa a aproximar-se cada vez mais do valor recomendado pelas marcas.