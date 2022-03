AUTOvoucher: Apoio de 40 cêntimos por litro no combustível em abril

Face ao aumento do preço dos combustíveis e do seu impacto no rendimento dos cidadãos e das famílias, o Governo decidiu atribuir um apoio financeiro (AUTOvoucher) aos consumos em postos de abastecimento de combustíveis.

Durante o mês de abril vai manter-se o apoio de 40 cêntimos por litro até ao limite de 50 litros de combustível no âmbito do programa AUTOvoucher, disse hoje o ministro das Finanças.

AUTOvoucher permite "ganhar" 20 euros, mas tem de se inscrever

O prolongamento da medida, que se traduz num reembolso de 20 euros com o primeiro abastecimento, durante o próximo mês foi confirmado por João Leão, numa conferência de imprensa, em Lisboa.

Lançado no início de novembro, o AUTOvoucher começou por consistir na atribuição de um reembolso de 10 cêntimos por litro até ao limite de 50 litros mensais de combustível aos consumidores registados na plataforma IVAucher, sendo o valor (equivalente a cinco euros) pago com o primeiro abastecimento do mês.

Perante a nova escalada de preços registada após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o Governo decidiu aumentar de 10 para 40 cêntimos (ou de cinco para 20 euros) o valor do subsídio atribuído com o primeiro abastecimento de março.

A comparticipação do benefício “opera em qualquer consumo elegível (…) dispensando-se um montante mínimo de consumo”, lê-se no mesmo diploma, assinado pelo secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

O AUTOvoucher tem quase de 1,6 milhões de beneficiários tendo, até ao momento, reembolsado 26 milhões de euros. Tal significa, que haverá portugueses que não aderiram a este programa. Para ajudar a aderir ao AUTOvoucher preparamos um pequeno guia que está disponível aqui.

A adesão ao programa AUTOvoucher é realizada na mesma página do IVAucher Para o registo na plataforma ivaucher.pt, os consumidores têm de começar por indicar se são consumidores ou comerciante.

