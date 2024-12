China tem solução para combater as taxas sobre os seus elétricos na Europa: carros híbridos

Com taxas a serem aplicadas aos seus carros elétricos, na União Europeia (UE), as fabricantes da China precisaram de procurar soluções. Para combatê-las, vão apostar na exportação de carros híbridos.

Depois de vários meses de decisões, a UE aprovou a imposição de taxas definitivas sobre os carros elétricos produzidos na China. Estas não se aplicam aos veículos híbridos e, portanto, segundo os analistas, as grandes marcas, como a BYD, poderão continuar a expandir-se na Europa.

Além dos carros híbridos, as fabricantes de automóveis estão, também, a transferir a produção e a montagem para a Europa, por forma a reduzir os custos relacionados com as taxas aduaneiras.

O aumento é impulsionado pela mudança dos fabricantes chinesas para veículos híbridos plug-in como forma de contornar as novas taxas da UE sobre as importações de veículos movidos a bateria da China.

Partilhou Murtuza Ali, analista da Counterpoint Research, que espera que as exportações de veículos híbridos da China para a Europa cresçam 20% este ano e ainda mais rapidamente no próximo ano.

China poderá contornar taxas europeias com híbridos

De julho a outubro, as exportações de veículos híbridos para a Europa mais do que triplicaram, para 65.800 unidades, relativamente ao período homólogo, invertendo uma tendência de queda das vendas até ao início deste ano e em 2023, de acordo com dados da Associação de Automóveis de Passageiros da China.

Estes resultados ajudaram as exportações de híbridos plug-in e híbridos convencionais a representarem 18% do total de vendas de veículos da China para a Europa no terceiro trimestre, duplicando relativamente aos 9% do primeiro trimestre. No entanto, a proporção de envios de veículos elétricos caiu de 62% para 58% durante o mesmo período.

Segundo os analistas, a China, que ultrapassou o Japão como o maior exportador de automóveis do mundo no ano passado, impulsionada pelo seu domínio nos carros elétricos, está a intensificar o seu esforço de exportação para fazer face ao excesso de capacidade no seu país.

Considerando as taxas de 100% sobre os veículos elétricos fabricados na China nos Estados Unidos e Canadá, a Europa é um dos mercados mais apetecíveis para as fabricantes chinesas.

O segmento poderá ter um maior potencial de crescimento se as fabricantes de automóveis chinesas trouxerem para a Europa opções mais acessíveis que sejam atrativas para os consumidores sensíveis aos custos.

Opinou Yale Zhang, diretor-geral da Automotive Foresight, segundo a imprensa.

As principais fabricantes de automóveis chinesas poderão estremecer o mercado europeu de híbridos plug-in, dominado por empresas europeias e japonesas, à medida que satisfazem a procura crescente de automóveis a preços acessíveis e com maior economia de combustível.