Google mostra como se faz e alarga atualizações Android em alguns Pixel para cinco anos

Uma das questões mais antigas no universo Android são as atualizações. Depois de muitos anos com este tema completamente abandonado, tudo parece estar a mudar agora. Há cada vez mais marcas a oferecer novas versões aos seus equipamentos e a Google voltou a marcar uma posição. Mostrou ao mercado como se faz e alargou as atualizações Android em alguns Pixel para cinco anos.

Uma atualização na página de suporte da Google revelou que os Pixel 6, Pixel 7 e Pixel Fold receberão uma vida útil de suporte mais longa do que o prometido originalmente. A Google garante agora cinco anos de atualizações de sistema operativo e de segurança para estes dispositivos, a partir da data de lançamento inicial.

Antes, os Pixel apenas tinham uma garantia de três anos de atualizações. Isto significava que os utilizadores dos Pixel 6 estavam resignados ao Android 15 ser a última grande atualização do sistema operativo. No entanto, a página de suporte atualizada revela que o Pixel 6 receberá atualizações para o Android 16 e Android 17, enquanto o Pixel 7 e Fold receberão atualizações para o Android 17 e Android 18.

Esta mudança alinha a Google com o seu recente compromisso com um suporte mais longo. Começou com o Pixel 8 e 8 Pro, lançado em 2023, onde a Google alargou a sua janela de suporte para sete anos. Isto inclui atualizações do Android e de segurança e, potencialmente, até novas funcionalidades com as Feature Drops. Isto torna os smartphones Pixel 8 e 9 os Android com suporte mais alargado do mercado.

Esta mudança deve-se provavelmente a uma série de fatores, incluindo a crescente procura de dispositivos mais sustentáveis ​​e duradouros. Ao fornecer cinco anos de atualizações do sistema operativo, a Google permite aos proprietários de Pixel manter os seus dispositivos durante mais tempo e tirar partido das mais recentes funcionalidades e atualizações de segurança do Android.

Esta mudança também beneficia a Google, uma vez que ajuda a melhorar a satisfação e a lealdade do cliente. Os utilizadores que sabem que podem confiar nos seus telefones Pixel durante um longo período têm maior probabilidade de continuar com a marca Pixel em compras futuras.

Esta é uma notícia excelente para os utilizadores dos Pixel e do Android. É bom ver a Google a focar-se e a trazer o suporte alargado para os seus dispositivos, mesmo os que estão a chegar ao fim do suporte. Ao mesmo tempo, a Google mostra ao resto do mercado como dever ser tratada a questão das atualizações e procura que outras marcas façam o mesmo aos seus dispositivos.