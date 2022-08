Califórnia proibirá a venda de carros com motor de combustão até 2035

A par de um caminho que está a ser traçado por outros países e cidades, a Califórnia, nos Estados Unidos da América, decidiu que vai proibir a vendas de automóveis a gasolina e diesel até 2035. O horizonte temporal definido pelo estado americano está alinhado com aquele que foi definido pela União Europeia.

Até 2040, as emissões de gases com efeito de estufa ver-se-ão reduzidas em 50%.

Tem sido uma constante. Com a pressão relativamente às alterações climáticas e ao impacto dos transportes no seu agravamento, os países, bem como algumas cidades e estados isoladamente, estão a tomar decisões que poderão ser controversas.

O Parlamento Europeu, por exemplo, aprovou o fim dos novos carros com motor de combustão após 2035 – para muitos, um horizonte temporal demasiadamente curto. Agora, depois de países como a Noruega e Reino Unido anunciarem objetivos semelhantes, a Califórnia também decidiu que será o primeiro estado americano a proibir a venda de automóveis novos com motor de combustão interna.

A California Air Resources Board votou o regulamento Advanced Clean Cars II que expressa a proibição de venda de carros não plug-in. O plano será implementado por fases: até 2026, 35% dos carros vendidos no estado terão de ser plug-in; até 2030, essa percentagem ver-se-á aumentada para 68%; e, até 2035, para 100%. Relativamente aos camiões, o prazo alargar-se-á até 2045.

As fabricantes que não forem capazes de cumprir os objetivos ver-se-ão obrigadas a pagar multas de até 20.000 dólares por unidade. Embora não possam representar mais de 20% das vendas, a Califórnia permitirá a venda de híbridos plug-in, estando estes modelos sujeitos a regulamentação mais rigorosa.

O aprovado Advanced Clean Cars II também inclui incentivos e objetivos, por forma a estimular as vendas de carros elétricos novos e usados, como a venda do veículo com um cabo de carregamento e a oferta de adaptadores para os postos de carregamento públicos.

Desta forma, as autoridades estimam que o estado da Califórnia reduzirá, até 2040, 50% das suas emissões de gases com efeito de estufa. Além disso, esperam que esta iniciativa motive outros estados a tomar medidas semelhantes.

