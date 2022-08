Veículos Elétricos: Pombal investe mais de meio milhão de euros

Uma boa notícia chega-nos do Município de Pombal que investiu mais de meio milhão de euros na aquisição de um autocarro e de quatro veículos ligeiros elétricos, com o objetivo de diminuir a emissão de carbono.

As políticas dos municípios carecem cada vez mais da "visão" e sensibilidade dos autarcas e/ou equipas que as lideram. Nesse sentido é preciso resolver os problemas do presente com os olhos no futuro.

Foram também comprados quatro carregadores para veículos elétricos

Segundo esta autarquia do distrito de Leiria, o autocarro elétrico, com respetivo carregador, irá integrar o sistema de transportes públicos urbanos (Pombus) e terá uma lotação de 60 passageiros, com 20 lugares sentados.

Apostando no desenvolvimento sustentável e em políticas ambientais, que contribuem “para o cumprimento dos desígnios nacionais e internacionais, designadamente os relativos às alterações climáticas, através da redução de emissões de gases com efeito de estufa no domínio dos transportes”, a Câmara Municipal de Pombal adquiriu ainda quatro automóveis elétricos.

Foram também comprados quatro carregadores para veículos elétricos, nomeadamente dois de carregamento normal e outros dois de carregamento semirrápido, num investimento total de 33 mil euros, acrescido de IVA.

As novas viaturas irão substituir quatro outros veículos movidos a combustível fóssil (gasóleo), com mais de 20 anos de vida.

Esta aquisição ocorreu no âmbito do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública, através do Fundo Ambiental, que visa apoiar a aquisição, de forma faseada e por substituição de veículos com mais de dez anos, de 1.200 veículos elétricos, em regime de aluguer, durante um período de 48 meses, bem como de postos de carregamento e de sistemas de georreferenciação e monitorização, revela a LUSA.

A comparticipação máxima a atribuir pelo Fundo Ambiental corresponde a um valor de 60 mil euros, sendo o valor restante suportado pelo orçamento municipal.