PlayStation Plus: fim de semana com multiplayer online gratuito

A Sony Playstation anunciou nas últimas horas, uma grande noticia para todos os jogadores Playstation que não tenham o Playstation Plus.

O próximo fim de semana será um fim de semana em grande, uma vez que o acesso ao modo multijogador Online do Playstation Plus será gratuito.

O próximo fim de semana promete ser de emoções fortes, em particular para quem ainda não tenha o Playstation Plus e seja possuidor de uma consola Playstation. Isto pois a Sony Playstation revelou que durante os dias 27 e 28 de agosto, o acesso ao modo multijogador Online do Playstation Plus será gratuito.

Isto será válido para jogadores que tenham Playstation 4 ou Playstation 5, e poderá vir a representar aquele último incentivo que precisam para adquirir a subscrição de uma das modalidades do serviço, que foi recentemente remodelado.

Tal como podem ver aqui, a remodelação do serviço originou a criação de 3 modalidades distintas, cada qual com as suas vantagens (que podem ver no link acima indicado):

PlayStation Plus Essential - 8,99€ (1 mês), 24,99€ (3 meses), 59,99€ (12 meses)

PlayStation Plus Extra - 13,99€ (1 mês), 39,99€ (3 meses), 99,99€ (12 meses)

PlayStation Plus Premium - 16,99€ (1 mês), 49,99€ (3 meses), 119,99€ (12 meses)

Tal como referimos, esta iniciativa agora apresentada destina-se a todos os jogadores da Playstation 5 e da Playstation 4 que, desta forma, poderão experimentar e desfrutar do modo multijogador beste próximo fim de semana (apenas dias 27 e 28 de agosto), jogando online com os seus amigos, familiares e/ou rivais, num vasto leque de jogos onde encontrarão certamente os seus títulos favoritos.

É uma boa oportunidade para experimentar o serviço.