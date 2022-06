Bateria infinita? A “Arena of the Future” carrega veículos elétricos por indução

É o sonho de qualquer condutor de elétrico: um carro com autonomia (quase) infinita, que não implique inúmeras paragens e imprevistos com a bateria. Esta nova “Arena of the Future” faz jus ao nome e pode ser o primeiro passo rumo ao futuro do carregamento de elétricos.

Esta Arena do Futuro foi desenvolvida pela A35 Brebemi, em colaboração com a Stellantis.

Há uns dias, a Stellantis mostrou ao mundo um projeto no qual tem vindo a trabalhar nos últimos meses: a “Arena of The Future”. A demonstração da tecnologia DWPT (Dynamic Wireless Power Transfer) para carregar veículos elétricos sem fios, enquanto viajam em estradas especialmente equipadas, aconteceu em Chiari, Itália, ao volante do novo FIAT 500 elétrico.

De acordo com um comunicado de imprensa emitido pela Stellantis, o DWPT é um sistema de bobinas colocado sob o asfalto. Este transfere energia diretamente para automóveis, camiões e autocarros, sem que estes precisem de parar em estações de carregamento para assegurar a recarga da bateria.

Segundo o mesmo comunicado, esta tecnologia pretende “simplificar a abordagem do cliente em relação à mobilidade elétrica” e, além disso, responder à descarbonização do setor da mobilidade.

O nosso plano estratégico de longo prazo, Dare Forward 2030, é baseado na premissa de oferecer ‘liberdade de mobilidade de vanguarda’ para todos e este projeto é a verdadeira essência do nosso rumo como empresa.

Disse Anne-Lise Richard, Head da e-Mobility Business Unit global da Stellantis.

Estradas que garantem uma bateria (quase) infinita

A colaborar com a Stellantis está a A35 Brebemi, uma empresa que pertence à operadora global de infraestruturas de transporte Aleatica, focada em soluções de mobilidade sustentáveis e inovadoras. Juntas, as duas empresas desenvolveram uma tecnologia que pode ser adaptada a qualquer elétrico, desde que estejam equipados com um recetor específico que garante a transferência da energia proveniente da infraestrutura da estrada para o motor elétrico. Desta forma, os condutores veem a autonomia do seu veículo ampliada e a bateria do elétrico conservada.

Trabalhando com este incrível grupo de parceiros, provamos que a tecnologia de carregamento por indução consegue alimentar o nosso futuro eletrificado.

Estes projetos conjuntos são passos entusiasmantes no trabalho para alcançar um tempo de vida útil mais longo para as baterias, menos ansiedade com a autonomia do veículo, maior eficiência energética, baterias de menores dimensões, desempenho notável e peso e custo mais baixos.

Explicou Anne-Lise Richard.

Conclusões são animadoras para o futuro do carregamento de elétricos

Os testes realizados pelas empresas mostram que a “eficiência do fluxo de energia do asfalto para o veículo é comparável à eficiência característica dos postos de carregamento rápido, razão pela qual o condutor não precisa de parar para recarregar”, revela o comunicado de imprensa da Stellantis.

Além disso, o FIAT 500 elétrico mostrou que é possível viajar a velocidades típicas de autoestrada sem consumir a energia armazenada na bateria. Esta conclusão corrobora o que foi dito por Anne-Lise Richard, uma vez que é, assim, possível conservar a bateria dos elétricos.

Conforme enumerado pela Stellantis, esta “Arena of the Future” é alimentada por corrente contínua, garantindo uma panóplia de vantagens:

Reduzir perdas de potência no processo de distribuição de energia;

Garantir uma integração direta com fontes de energia renovável;

Permitir a utilização de cabos mais finos do que a distribuição de corrente AC com vantagens evidentes em termos de acondicionamento, peso e ocorrência de corrente harmónica;

Usar cabos de alumínio para distribuição do corrente, que é mais fácil de obter e custa metade em comparação com o de cobre, além de ser mais leve e mais fácil de reciclar num modelo de negócio de economia circular.

Para a revista Times, o sistema de carregamento por indução, trabalhado pela Stellantis e respetivos parceiros para dar origem à “Arena of the Future”, é uma das 100 invenções mais importantes de 2021.

