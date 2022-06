Na WWDC de 2022 a Apple apresentou o iOS 16 e muitas novidades que vão chegar com este sistema. Uma das mais interessantes é mesmo a capacidade que este sistema vai ter para editar mensagens enviadas e para reverter o seu envio.

Espera-se que estas capacidades sejam usadas por muitos utilizadores, mas algo que já se sabia já começou a acontecer. Os utilizadores já começaram a abusar e a usar estas funcionalidades de forma errada.

Tal como acontece noutros serviços, o iOS em breve também vai permitir aos utilizadores alterarem as mensagens que são enviadas pelo iPhone. Desta forma podem corrigir erros que estejam presentes ou simplesmente cancelar as enviadas erradamente.

Esta funcionalidade era pedida há muito tempo e foi desenhada para facilitar a vida dos utilizadores. Algo que não se esperava era que esta funcionalidade, que ainda não está lançada de forma oficial, já estivesse a ser explorada e abusada de forma errada.

Como pode ser visto no vídeo acima, publicado no TikTok e visto por milhares de utilizadores, será muito simples alterar uma mensagem para um contexto errado. Será simples e rápido mudar uma questão e mudar o contexto da conversa, com todos os problemas associados.

Da mesma forma, a capacidade de eliminar uma mensagem enviada pode ser usada de forma errada e para mudar o contexto de qualquer conversa. Mais uma vez isso pode ser visto num vídeo como o que apresentamos abaixo e que novamente foi visto no TikTok.

O que tem sido avançado, a Apple terá várias formas de resolver o problema, com algumas medidas simples. A mais falada é mesmo a redução do tempo que existe para alterar as mensagens. Os 15 minutos que estão disponíveis parecem ser demais e dar hipótese a maus comportamentos.

Provavelmente a Apple irá ainda fazer ajustes a esta capacidade do iOS 16, evitando problemas aos utilizadores no futuro. Quando esta versão for lançada certamente que será ainda mais avaliada e, infelizmente, explorada para situações menos positivas, como aconteceu com as AirTags.