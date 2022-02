A Apple criou os AirTags com um propósito bem definido, fornecer aos utilizadores um dispositivo para localizar objetos. Nasceu assim uma rede gigante. Infelizmente, e como se tem visto, os AirTags têm sido usados nalguns casos de forma errada e por vezes ilegal, como é o caso do vigiar pessoas.

Se por um lado a Apple tenta combater este uso errado, por outro parece haver quem o queira estender. Foram encontrados à venda AirTags alterados para serem silenciosos!

Novos casos de utilização indevida dos AirTags

O propósito da rede Encontrar e dos AirTags é bem claro. A ideia base é ajudar os utilizadores a encontrar os seus objetos. Os casos de utilização indevida depressa cresceram e são já muitos.

Um novo caso foi revelado e eleva ainda mais este problema. Agora não é apenas a utilização indevida dos AirTags para seguir utilizadores, automóveis e outros, mas sim a venda destes dispositivos alterados para serem silenciosos.

Tornam-se silenciosos e quase indetetáveis

Uma das formas que a Apple encontrou para ajudar a encontrar/denunciar os AirTags é a emissão de som quando estes perdem ligação ao seu equipamento (ou se conectam com o iPhone do proprietário, além de outros cenários, como alertar quem está a ser seguido).

Desta forma são simples de encontrar, mesmo que por qualquer outra pessoa, para depois ser devolvida.

Assim, e com o que estava à venda no Etsy e no eBay, esse som desaparecia. Estes eram vendidos por 77,5 dólares, um valor bem acima dos 35 € praticados pela Apple.

O seu criador revelou que a alteração era pedida por clientes e para usar em situações em que deveriam ser silenciosos e não dedicados a ações ilegais.

Apple dá armas para as poder encontrar

A verdade é que continuam a poder ser usadas para seguir pessoas e bens, agora de forma ainda mais discreta e silenciosa. Existem medidas para proteger o utilizador, com o recurso a apps, mas que estão ativas em casos raros. A própria Apple tem um guia de privacidade para as AirTags.

Este é mais um caso na longa lista de utilizações indevidas dos AirTags. A ideia da Apple foi rapidamente desvirtuada e hoje é quase um problema que a empresa tem em mãos. Assim, e como pode ser visto, facilmente se alteram estas etiquetas para serem quase indetetáveis.