Apesar de estar ainda a ser terminado, a Google tem apostado muito no Android 13. Este sistema é já estável e capaz de ser usado, como se tem provado com as versões de testes que foram lançadas para os utilizadores.

Com o descobrir desta nova versão, surgem novidades importantes e que vão certamente marcar a sua utilização nos smartphones. A mais recente mostra que com o Android 13 será possível desbloquear o smartphone recorrendo apenas a um smartwatch.

Está quase a chegar o Android 13 de forma global e para todos os smartphones. A Google está ainda a corrigir problemas e a terminar de implementar algumas funcionalidades, com muito ainda por descobrir sobre esta nova versão deste sistema.

Mesmo com várias versões de testes já lançadas, há ainda muito por descobrir neste sistema. A mais recente descoberta não é nova, tendo sido já aflorada há algum tempo, ainda que sem grandes provas de que se tornaria real.

Google Play Services 22.24.13 is rolling out, and it looks like this feature may be called "Nearby Unlock" instead. pic.twitter.com/vRNnrWW98O — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 17, 2022

Falamos da possibilidade de um smartwatch poder desbloquear um smartphone Android, para garantir a segurança com a proximidade dos utilizadores. A informação mais recente cruza código encontrado no Google Play Services v22.24.13 com o do Android 13.

O que foi encontrado no código desta versão mostrou como será possível usar o Nearby Unlock para desbloquear o smartphone. Só acontecerá quando o smartwatch estiver desbloqueado e próximo do Android 13. Esta será a garantia de que o utilizador está perto do seu telefone.

Here's an animation found within Google Play Services that illustrates this "Nearby Unlock" feature. pic.twitter.com/ChjxbkieZK — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 17, 2022

Além do código que foi encontrado, há outra evidência que mostra a chegada com o Android 13 desta novidade. Um pequeno vídeo mostra como será feita a configuração inicial, mostrando que consegue desbloquear facilmente o smartphone com recurso ao smartwatch.

Estas são boas novidades e mostram como será feita uma maior integração entre o smartphone e o smartwatch no Android 13. Este sistema será mais uma mudança grande que a Google vai trazer e que mudará muito no mercado dos telefones.