No seguimento de muitas novidades já apresentadas, o WhatsApp resolveu agora trazer mais algumas. Estas estão já prontas a ser usadas e trazem muitas novidades para este serviço de mensagens, que cada vez tem mais utilizadores.

Estas novidades focam-se em duas áreas cada vez mais importantes e onde os utilizadores querem melhorias. Falamos da privacidade e das chamadas de grupo, que cada vez são mais usadas para os utilizadores comunicarem.

A Meta tem apostado de forma muito focada em trazer novidades para o WhatsApp, em muitas áreas. Estas surgem a um ritmo elevado e com um interesse grande para os utilizadores, por serem esperadas e pedidas de forma alargada por todos.

Uma das mais recentes novidades vem tratar de parte do problema de privacidade do WhatsApp. Os utilizadores podem a partir de agora escolher a quem querem mostrar a sua foto de perfil, a última hora ligado e o seu perfil.

To further protect your privacy online, we’re rolling out new options to your privacy control settings



Now you can select who from your contact list can see your Profile Photo, About, and Last Seen status. For more information follow this link: https://t.co/UGMCx2n70h