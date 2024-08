Audi adapta-se à China: novos carros elétricos não terão os quatro anéis, dizem fontes

A Audi vai abandonar o logótipo dos quatro anéis nos novos carros elétricos da China, segundo a imprensa, que cita fontes familiarizadas com o assunto.

Numa altura em que as fabricantes chinesas estão em verdadeira expansão, nacional e internacional, com propostas avançadas - e apetecíveis para uma parte do mercado -, as empresas tentam fazer-lhes frente, adaptando a sua estratégia.

Neste sentido, os novos carros elétricos a bateria da Audi, desenvolvidos na China para o mercado chinês, não deverão utilizar o icónico logótipo dos quatro anéis. A informação foi dada por duas pessoas com conhecimento direto dos planos, segundo a Reuters.

Recorde-se que a Audi e a SAIC anunciaram, em maio, que iriam juntar-se para desenvolver uma plataforma para carros elétricos destinada ao mercado chinês.

Audi retirará os icónicos anéis dos seus carros elétricos na China

Esta decisão da Audi para a China deve-se à "consideração da imagem da marca", segundo uma das pessoas. Além disso, deverá refletir a utilização de uma arquitetura automóvel desenvolvida em conjunto com a parceira chinesa SAIC, bem como uma maior dependência de fornecedores e tecnologias locais.

A Reuters não conseguiu apurar se a nova série, que tem o nome de código interno "Purple", terá um logótipo diferente ou se apenas mostrará o nome "Audi" nos carros elétricos.

Mais informações deverão surgir em novembro, altura em que um concept deverá ser revelado. Na mesma altura, a fabricante deverá, também, explicar a "história da marca" desta série em desenvolvimento. Uma terceira pessoa familiarizada com o assunto disse que estão planeados nove modelos até 2030.

Apesar da informação partilhada pelas fontes, a Audi recusou-se a comentar o que chamou "especulação", e a SAIC disse, num comunicado à Reuters, que os carros elétricos seriam "verdadeiros Audi com o autêntico ADN Audi".

Conforme teorizado pelo Automotive News Europe, o desenvolvimento de automóveis especificamente para a China permite que as fabricantes de automóveis estrangeiras se familiarizem com as características dos carros elétricos e com as preferências dos chineses, visando um largo leque de clientes.