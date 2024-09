Voos da SpaceX emitirão mais CO2 do que a Tesla conseguirá poupar em 2024

Ainda que a Tesla se foque na transição energética, por via de carros elétricos e painéis solares, Elon Musk, que lidera a fabricante automóvel, é a cara de outra empresa relevante: a SpaceX. Esta empresa vai emitir mais carbono para o ar americano do que a primeira vai conseguir poupar...

Apesar do debate que prevalece, os carros elétricos são considerados menos poluentes, considerando a sua vida útil, poupando ao planeta largas quantidades de dióxido de carbono. Por outro lado, a exploração espacial entrega à Terra quantidades alucinantes de CO2.

Operando nos dois ramos, Elon Musk está perante uma situação curiosa: a sua SpaceX vai emitir mais carbono para o ar americano do que a sua Tesla vai conseguir poupar, segundo estimativas do Jalopnik, um website de notícias e opinião sobre a indústria automóvel e aeronáutica.

Tesla não conseguirá compensar as emissões da SpaceX, concluem estimativas

Dados sobre a SpaceX

Até agora, em 2024, a SpaceX já lançou 90 foguetões Falcon 9, além de dois lançamentos da Starship e um do Falcon Heavy. A empresa tem planos para efetuar pelo menos mais 27 lançamentos até ao final do ano. Estes 120 foguetões produzirão, em conjunto, uma estimativa de 3,71 milhões de toneladas métricas de CO2.

De acordo com a Environmetal Protection Agency, o carro americano médio movido a combustão interna produz cerca de 400 gramas de dióxido de carbono por quilómetro, o que significa que as emissões do foguetão da SpaceX este ano equivalem a cerca de 927.500.000 quilómetros percorridos.

Quanto é que a SpaceX está a lançar?

As estimativas atuais apontam para um lançamento de um Falcon Heavy de cerca de 79.000 toneladas métricas de CO2, enquanto um lançamento de uma Starship é ligeiramente inferior, com 76.000 toneladas métricas.

O lançamento mais comum, o Falcon 9, emite cerca de 28.000 toneladas métricas de carbono.

Dados sobre a Tesla

Relativamente à Tesla, sabe-se que as vendas caíram significativamente em relação a 2023 nos Estados Unidos, com uma queda de 8,5% no primeiro trimestre e uma queda de 5% no segundo trimestre para 386.810 e 422.405, respetivamente.

O terceiro e quarto trimestres não têm, ainda, dados concretos. Contudo, com base nos números do ano passado, prevendo uma queda conservadora de 5%, é possível que vejamos algo em torno de 413.300 entregas no terceiro trimestre e 460.300 no quarto trimestre.

Estes números correspondem às vendas globais, e aquelas nos Estados Unidos têm sido cerca de 26% desse valor nos últimos anos. Se considerarmos 26% dos 1.682.815 carros estimados que a empresa venderá este ano, isso totalizará cerca de 437.500 carros que chegarão a novos proprietários este ano no país americano.

Quantas emissões conseguem as vendas da Tesla poupar?

A atual rede elétrica dos Estados Unidos emite cerca de 475 gramas por quilowatt-hora de energia, e o Tesla médio consegue fazer cerca de seis quilómetros por kWh.

Se um Tesla médio percorrer cerca de 18.500 km num ano, estará a utilizar 2875 kWh de eletricidade, o que equivale a 1,37 toneladas métricas de emissões por carro. Isto é um pouco menos de um terço do que os foguetões da SpaceX emitirão este ano.

(Por uma questão de simplicidade, o Jalopnik não teve em conta as condições meteorológicas nem as perdas de transmissão da rede elétrica.)

Considerando os 437.500 carros e multiplicando-os por 1,37, obtém-se 599.375 toneladas métricas de emissões emitidas.

O carro a gasolina médio nos Estados Unidos faz cerca de 36,2 km por galão (que são cerca de 3,8 litros), emitindo cerca de 4,6 toneladas métricas de carbono como resultado.

Assim, a pessoa média que muda de um carro a gasolina médio para um Tesla está a reduzir o seu impacto de carbono no ambiente em cerca de 3,23 toneladas métricas por ano. Esses mesmos 437.500 automóveis estão a reduzir as emissões de carbono em 1,4 milhões de toneladas métricas.

O website ressalva que o número de pessoas que trocam os carros a gasolina por um Model 3 é provavelmente muito baixo, pelo que estes números serão um pouco mais elevados. Se o condutor passou de um Prius para um Tesla, a sua redução de emissões será significativamente inferior à média.

Posto isto...

Apesar de a Tesla vender carros em mais países, e de se esperar que a maioria dos seus carros ainda estará na estrada após o primeiro ano, a SpaceX está em crescimento, pelo que estes números poderão piorar.

De ressalvar, ainda, que estes números são estimativas e não têm em conta uma série de variáveis, que podem interferir.