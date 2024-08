Turquia bloqueia acesso ao Instagram

Sem dar qualquer explicação oficial, a Turquia bloqueou o acesso ao Instagram, na sequência de acusações de censura contra a rede social da Meta.

Conforme está a ser avançado pela imprensa internacional, utilizadores do Instagram residentes na Turquia queixaram-se, por via do X, de não poderem atualizar o seu feed da rede social. O problema foi verificado pelos jornalistas da Agence France-Presse.

A autoridade de comunicações BTK anunciou, entretanto, que a plataforma detida pela Meta tinha sido bloqueada no país.

Apesar de não ter sido dado qualquer motivo oficial, um funcionário da BTK disse aos meios de comunicação turcos que o bloqueio se deveu a "conteúdos criminosos" no Instagram.

Na quarta-feira, Fahrettin Altun, diretor de comunicação do Presidente da Turquia, acusou o Instagram de censura, afirmando que a rede social estava a "impedir as pessoas de publicarem mensagens de condolências por [Ismail] Haniyeh" (o chefe político do grupo islamita palestiniano Hamas e aliado do Presidente turco Recep Tayyip Erdogan que foi morto em Teerão, na quarta-feira, num ataque).

Na perspetiva do diretor de comunicação do Presidente da Turquia, partilhada no X, "esta é uma tentativa muito clara e óbvia de censura".

Uma fonte anónima da BTK negou que a medida se devesse ao bloqueio de publicações sobre Haniyeh pelo Instagram, dizendo ao site Medyascope que se tratava de "insultos a Ataturk", o pai fundador da Turquia moderna, e "crimes", incluindo "jogos de droga (e) pedofilia".

O diretor do Medyascope afirmou que o Instagram seria bloqueado permanentemente se não resolvesse o problema.

Um especialista em direito digital, Yaman Akdeniz, afirmou que a decisão terá sido tomada pelo gabinete do Presidente ou por um ministério governamental. Segundo ele, a BTK precisa de obter a aprovação de um juiz e é pouco provável que um juiz a aprove: "A censura imposta ao Instagram é arbitrária e não pode ser explicada nem justificada".

Turquia tem histórico de bloqueios

Esta não é a primeira vez que as autoridades turcas bloqueiam temporariamente o acesso a redes sociais, especialmente na sequência de ataques.

A Wikipédia, por exemplo, foi bloqueada entre abril de 2017 e janeiro de 2020 devido a dois artigos que alegavam uma ligação entre a presidência do país e o extremismo.

Em abril, a Meta, proprietária do Facebook, suspendeu a sua rede social Threads, na sequência de uma decisão das autoridades turcas de a impedir de partilhar informações com o Instagram.