5 coisas a considerar antes de mudar para um veículo elétrico

O mundo dos veículos elétricos está a ficar a cada dia mais impressionante, o que nos leva a pensar em integrá-lo. Ainda que seja uma alternativa mais sustentável, existem mais alguns aspetos que deve ter em consideração antes de atacar o investimento.

Trazemos-lhe hoje 5 coisas que deve ter em consideração antes de mudar para um veículo elétrico.

Algumas das razões pelas quais pode querer mudar para um veículo elétrico é o seu design futurista, o espaço de armazenamento adicional, sustentabilidade no seu estado mais puro e o facto de ter a potência de carros desportivos de alto desempenho com todo o binário disponível.

Contudo, considere alguns aspetos antes de fazer esta troca.

1. Postos de carregamento

Uma das coisas mais importantes a considerar é quais as estações de carregamento que são compatíveis com o seu veículo elétrico. No caso de um Tesla, está provavelmente ciente dos seus convenientes Superchargers. Segundo a Tesla, existem mais de 30.000 Superchargers disponíveis globalmente, que podem carregar até 320 km em 15 minutos, dependendo do seu veículo.

Além disso, é muito mais barato do que a gasolina e basta adicionar o seu cartão de crédito à sua conta Tesla, e é cobrado por kWh (quilowatt-hora).

O objetivo é que todos os veículos elétricos possam carregar em qualquer estação de carregamento. É isso que as redes de carregamento querem, e é também isso que os consumidores pretendem.

2. Autonomia máxima

Tal como nos automóveis a combustão, a autonomia de veículos elétricos varia em função do tamanho da bateria, do peso do veículo, do tempo, e muito mais. Isto é importante ter em mente, uma vez que recarregar o seu veículo elétrico demorará mais tempo do que encher o depósito no seu carro a combustão.

A autonomia média de veículos 100% elétricos atingiu cerca 400 km, enquanto alguns dos melhores, como o Lucid Air de autonomia alta, atingiram mais de 800 km. Claro que, uma vez que a autonomia é um fator importante a considerar na compra de um veículo elétrico, as empresas obrigá-lo-ão a pagar mais por tal comodidade.

Muitas empresas oferecem motores de longa autonomia, bem como baterias maiores para a aumentar. Isto também aumenta a potência do seu veículo elétrico, o que lhe dá um benefício adicional para gastar o dinheiro extra.

Ao contrário de um carro movido a combustão, onde não é preciso pensar sempre em quando abastecer, possuir um veículo elétrico é diferente. Muitos proprietários de veículos elétricos gostam de conduzir o seu carro tanto quanto precisam, e acordar com um veículo totalmente carregado pela manhã.

3. Performance

Uma das melhores partes de possuir um veículo elétrico é experimentar as grandes velocidades e o manuseamento fantástico que costumava ser reservado aos carros mais comuns.

Uma característica dos motores elétricos é que toda a força está disponível assim que o seu pé atinge o acelerador, o que faz com que o tempo de 0-30 mph o faça sentir absurdamente rápido se estiver habituado a conduzir um veículo a combustão. Os tempos de 0-60 mph serão diferentes, mas é ótimo que todos os dias as pessoas se divirtam a conduzir veículos elétricos quer sejam, ou não, entusiastas de carros.

Embora alguns veículos elétricos possam ficar no lado pesado da balança, as baterias fazem com que o veículo tenha um centro de gravidade baixo - o que lhe permite manusear o carro de forma extremamente fácil.

4. Incentivos Fiscais

Por serem uma opção ambientalmente favorável, o Estado incentiva a compra destes veículos com alguns e bons benefícios. Para 2021, o Incentivo pela Introdução no Consumo de Veículos de Baixas Emissões conta com um montante total de 4 milhões de euros.

Quanto às pessoas singulares, o incentivo para a aquisição de veículos ligeiros de passageiros tem o valor de 3.000 €, não podendo o valor da compra ultrapassar os 62.500 €. Os cidadãos particulares são também elegíveis para o incentivo à aquisição de ligeiros de mercadorias e o valor é de 6.000 €.

O benefício atribuído às pessoas coletivas para a compra de ligeiros é também de 6.000 € por veículo, podendo as empresas submeter, no máximo, duas candidaturas.

Para além destes benefícios, quem adquire um veículo elétrico continua a beneficiar de:

Isenção de Imposto sobre Veículos para carros 100% elétricos;

Isenção do Imposto Único de Circulação (válido, também, para veículos 100% elétricos);

Redução de 75% do valor do ISV para os veículos plug-in e de 40% para os híbridos normais;

Dístico identificativo de veículo elétrico: é gratuito e obrigatório para todos os veículos elétricos que estejam a ocupar uma zona de parqueamento para carregamento público;

Isenção de tributação autónoma em sede de IRC e o IVA é dedutível.

5. Custos de possuir um veículo elétrico

Mesmo com todos os incentivos fiscais, é necessário ter noção dos custos de possuir um veículo elétrico. De acordo com uma análise feita pela UVE, percorrer 100 km com um carro elétrico é mais barato do que com um carro a combustão, quer com motor a gasolina quer a gasóleo:

Um automóvel com motor a gasolina apresenta um custo médio que pode chegar aos 11 € (consumo de 7 litros aos 100 km).

automóvel com apresenta um custo médio que pode chegar aos 11 € (consumo de 7 litros aos 100 km). Um automóvel com motor a gasóleo apresenta um custo médio que pode chegar aos 8,5 € (consumo de 6 litros aos 100 km).

com apresenta um custo médio que pode chegar aos 8,5 € (consumo de 6 litros aos 100 km). Um automóvel elétrico com carregamento efetuado num posto de carregamento rápido apresenta um custo médio que pode chegar aos 6 € (consumo de 15 kWh/100 km).

automóvel com carregamento efetuado apresenta um custo médio que pode chegar aos 6 € (consumo de 15 kWh/100 km). Um automóvel elétrico com carregamento efetuado em casa com tarifa simples , o custo médio pode ir até aos 2,70 € (consumo de 15 kWh/100 Km).

automóvel com carregamento efetuado , o custo médio pode ir até aos 2,70 € (consumo de 15 kWh/100 Km). Um automóvel elétrico com carregamento efetuado em casa com tarifa bi-horária (vazio) apresenta um custo médio que pode chegar a 1,65 € (consumo de 15 kWh/100 Km).

Portanto, ter um veículo elétrico é sinónimo de poupança diária.

Mas afinal deve ou não mudar para um veículo elétrico?

Neste momento, poderiam surgir um leque de diferentes respostas e largas discussões. Considere dar uma vista de olhos aos tipos de estações de carregamento disponíveis na sua rota ou considerar se é capaz de carregar o seu veículo em sua casa (ou talvez mesmo no seu local de trabalho, se tiverem pontos de carregamento de veículos elétricos instalados).

O mundo precisa de mudar para veículos 100% elétricos para ajudar a combater as alterações climáticas. As opções disponíveis neste momento têm o desempenho que todos desejamos, mais espaço de armazenamento, e podem até poupar-lhe dinheiro graças aos incentivos fiscais, bem como já não ter de tocar em bombas de gasolina sujas. Independentemente do seu orçamento ou do tamanho da sua família, existe um veículo elétrico para si.

