Preços dos combustíveis voltam a subir amanhã! Saiba quanto…

O preço dos combustíveis vão voltar a subir já a partir de amanhã. Como vem sendo normal, o valor apesar de ter subidas (ou descidas) gerais, depende, do cada posto de abastecimento, da marca e até da zona onde se encontra.

Saiba quanto vai subir o gasóleo e a gasolina já a partir de amanhã.

Combustíveis: Aumento do gasóleo mais significativo

Os preços dos combustíveis vão aumentar já a partir desta segunda-feira. A subida mais significativa será no gasóleo. De acordo com as informações, a gasolina simples 95 deverá subir 1,5 cêntimos por litro, enquanto o gasóleo simples deverá subir 2 cêntimos por litro.

De acordo com os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do gasóleo simples é de 1,619 euros/litro, e o preço médio da gasolina simples 95 é de 1,765 euros/litro.

Recorde-se que a evolução dos custos depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

De acordo com o último relatório de Bruxelas é revelado que, depois dos impostos, o preço médio da gasolina 95 praticado em Portugal é o quinto mais caro em toda a UE.

No que diz respeito ao gasóleo, o valor ocupa a 10.ª posição entre os países do espaço comunitário. Os mesmos dados mostram que a fiscalidade é o fator que mais pesa nos preços dos combustíveis em Portugal.

De acordo com analistas de mercado, o preço do petróleo pode continuar a subir à medida que a procura continua a aumentar e as restrições à mobilidade são gradualmente levantadas. De referir que em Portugal o desconto do ISP mantém-se até abril.

De salientar que o preço do petróleo Brent, referência na Europa, fechou na sexta-feira acima dos 91 dólares, em níveis não vistos desde 2014, está a levar os preços dos combustíveis para valores historicamente elevados.

