Gasolina e Gasóleo mais baratos em Espanha! Porquê?

Vivemos atualmente numa crise energética! Os valores dos combustíveis têm vindo a aumentar significativamente e tal situação não é fácil para os bolsos de quem tem de usar com frequência um carro para se deslocar.

Em Espanha o preço dos combustíveis continua abaixo do que nas restantes grandes potências europeias. A que se deve?

De acordo com a agência Efe, num contexto marcado pela crise energética, que está a elevar o preço dos combustíveis para níveis excecionalmente altos em todo o continente europeu, tanto a gasolina, como o gasóleo são mais baratos em Espanha do que na média dos 27 parceiros europeus. No entanto, nesta última semana foram atingidos recordes.

A gasolina é atualmente vendida em Espanha a um preço recorde de 1,538 euros por litro, enquanto o gasóleo é vendido a 1,422 euros, o quinto preço mais elevado desde que existem registos.

A Espanha é o 13.º país europeu com a gasolina mais barata, bem abaixo dos valores pagos em Itália (1,796 euros), Alemanha (1,772 euros), França (1,746 euros) ou Holanda, que, com uma média de 2,01 euros, é o país europeu que atualmente tem a gasolina mais cara. Em Portugal o preço da gasolina é atualmente de 1,758 euros.

Para encontrar a gasolina mais barata da Europa, é preciso ir ao leste do continente, onde a Bulgária (1,240 euros), a Polónia (1,282 euros) e a Roménia (1,319 euros) praticam os preços mais baratos.

O gasóleo em Espanha tem um preço 9,3% inferior à média dos 27 parceiros europeus (1,567 euros), e 11,5% inferior ao preço médio da zona euro (1,606 euros). Em Portugal o valor é atualmente de 1,621 euros.

A Suécia e a Finlândia são os países que têm o gasóleo mais caro da UE (2,035 e 1,811 euros, respetivamente), enquanto Malta, com um preço de 1,210 euros, e a Bulgária (1,267 euros), oferecem os valores mais baixos.

A principal diferença entre os preços dos combustíveis registados em cada país europeu corresponde à carga fiscal, que, no caso da Espanha, geralmente representa 50% do preço final pago pelo consumidor, abaixo da grande maioria dos países vizinhos.

Em termos gerais, em Espanha, o preço da gasolina e do gasóleo baseia-se em três fatores: o custo da matéria-prima (30-35%), custos e margens de distribuição (15%) e impostos (50-55%).

De salientar que o preço do petróleo Brent, referência na Europa, fechou na sexta-feira acima dos 91 dólares, em níveis não vistos desde 2014, está a levar os preços dos combustíveis para valores historicamente elevados.

De acordo com analistas de mercado, o preço do petróleo pode continuar a subir à medida que a procura continua a aumentar e as restrições à mobilidade são gradualmente levantadas. De referir que em Portugal o desconto do ISP mantém-se até abril.

Preço dos combustíveis em Portugal