Promoções Playstation continuam em 2022

Tal como temos vindo a acompanhar ao longo dos últimos tempos, a Sony Playstation continua a apostar forte em promoções diversificadas com descontos interessantes em alguns grandes jogos.

Venham ver as que se encontram atualmente no ativo.

A Sony Playstation continua a lançar iniciativas promocionais na Playstation Store, para todos os gostos.

Tal como temos vindo a acompanhar, a qualquer momento, é quase impossível não encontrarmos promoções ativas e recentemente foram anunciadas mais algumas.

Jogos por Menos de 15€

Começou no passado dia 2 de fevereiro a campanha “Jogos por Menos de 15€” na PlayStation Store, o que significa que os jogadores podem, até ao próximo dia 16 de fevereiro, adquirir alguns jogos bastante interessantes, com promoções também elas interessantes.

Trata-se um promoção através da qual, por menos de 15€, jogos como Assassin's Creed IV Black Flag - Standard Edition, Spyro Reignited Trilogy, Battlefield V ou Hello Neighbor podem ser adquiridos.

Fica aqui uma lista com os principais destaques:

Assassin's Creed IV Black Flag - Standard Edition: 5,99€

Battlefield V: 9,99€

Brawlhalla - All Legends Pack: 14,99€

Bugsnax: 13,19€ Darksiders Genesis: 9,99€. Este título pode ser adquirido sem custos adicionais pelos jogadores com subscrição ativa ao serviço de streaming PlayStation Now

Dead Cells: 12,49€

Don't Starve Together: Console Edition: 5,99€

Dragon Age: Inquisition – Edição Jogo do Ano: 11,99€

Hello Neighbor: 8,99€. + 10% desconto adicional para subscritores do serviço PlayStation Plus

Jurassic World Evolution: Edição Parque Jurássico: 12,99€

MudRunner: 7,49€. Este título pode ser adquirido sem custos adicionais pelos jogadores com subscrição ativa ao serviço de streaming PlayStation Now

Sid Meier's Civilization VI: 8,99€

Spyro Reignited Trilogy: 13,99€

Warhammer: Vermintide 2 – Pacote Ultimate Edition: 13,74€

XCOM 2 Digital Deluxe Edition: 9,74€

Escolhas dos Críticos

Entretanto, também já chegou à Playstation Store, a campanha “Escolhas dos Críticos”, com grande jogos, aclamados pelos críticos do ramo com fortes descontos.

Assim sendo, desde o passado dia 2 de fevereiro até (também) ao próximo dia 16 de fevereiro, os jogadores adquirir com desconto, alguns jogos extremamente interessantes como por exemplo, Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (para Playstation 5 e Playstation 4) ou Hades.

São jogos de valor comprovado e que poderão merecer uma atenção especial, agora que se encontram em promoção. Vamos ver os principais destaques:

Alan Wake Remastered: 23,99€

Assassin's Creed Valhalla Deluxe (Playstation 5 e Playstation 4): 35,99€

Borderlands 3 (Playstation 5 e Playstation 4): 13,99€

Call of Duty: Vanguard – Edição Standard: 45,49€

DEATHLOOP: 41,99€

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles (Playstation 5 e Playstation 4): 41,99€

Diablo II: Resurrected: 29,99€

DOOM Eternal Standard Edition: 23,09€

F1 2021 (Playstation 5 e Playstation 4): 20,29€

FAR CRY6 Edição Standard (Playstation 5 e Playstation 4): 41,99€

Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT: 59,99€

Cartão Tubarão Megalodonte: 63,74€

Grand Theft Auto V: Premium Edition: 14,69€

Hades: 18,74€

It Takes Two (Playstation 5 e Playstation 4): 19,99€

Jurassic World Evolution 2: 41,99€

Kena: Bridge of Spirits (Playstation 5 e Playstation 4): 27,99€

Life is Strange: True Colors – Edição Deluxe (Playstation 5 e Playstation 4): 41,99€

Madden NFL 22 (Playstation 4): 20,99€

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Playstation 5 e Playstation 4): 40,19€

NBA 2K22 (Playstation 4): 27,99€

NBA 2K22 para (Playstation 5): 29,99€

RATCHET & CLANK: Uma Dimensão à Parte: 59,99€

Red Dead Redemption 2: 23,99€

Resident Evil Village Deluxe Edition (Playstation 5 e Playstation 4): 39,99€

Riders Republic (Playstation 5 e Playstation 4): 34,99€

Sekiro: Shadows Die Twice – Edição Jogo do Ano: 34,99€

Tales of Arise (Playstation 5 e Playstation 4): 48,99€

The Elder Scrolls Online: 5,99€

The Witcher 3: Wild Hunt: 5,99€

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2: 22,49€

Novidades PlayStation Plus

Por outro lado, também a subscrição do serviço Playstation Plus (sob o qual surgem mais rumores sobre algumas mudanças) recebeu novidades.

A Sony Playstation anunciou também que a subscrição de 3 meses do serviço PlayStation Plus passa a estar disponível com um desconto de 50% na PlayStation Store até ao próximo dia 13 de fevereiro.

Dessa forma, os jogadores que não tenham subscrição ativa do serviço, poderão subscrevê-lo por 12,49€.