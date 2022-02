Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões (Playstation 5)

Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões, já se encontra disponível para todos os possuidores de consolas Playstation 5 (a versão PC virá mais à frente).

Trata-se de uma compilação de dois jogos da série Uncharted (Thief's End e Lost Legacy) que receberam melhorias para chegarem à nova consola da Sony em todo o seu esplendor.

Já experimentámos a Coleção Legado dos Ladrões e...

Uncharted é uma das melhores séries de jogos de sempre, deliciando os jogadores de Playstation, desde o momento que foi lançado o primeiro jogo, 20 anos atrás. Uma série "à la Indiana Jones" que nos leva atrás de mistérios e tesouros perdidos no tempo, apresentando-nos jogabilidade dinâmicas e diversificadas com apresentações fortemente cinemáticas. Tratam-se de verdadeiras obras de arte de entretenimento que nos têm presenteado com aventuras épicas que deliciam todos os fãs deste tipo de jogos.

Esta coletânea, Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões (ou na versão inglesa, Legacy of Thieves Collection) foi lançado agora e mesmo num bom timing, uma vez que se prepara o lançamento do filme Uncharted, em Fevereiro próximo.

A Coleção Legado dos Ladrões é composta por dois grandes sucessos da série (apenas os modos campanha de cada um): Uncharted 4: Thief's End (lançado em 2016) e Uncharted: The Lost Legacy (lançado em 2017).

Tratam-se de dois grandes jogos que foram remasterizados e melhorados de forma a usufruir das capacidades da Playstation 5 na sua plenitude.

Uncharted 4: O Fim de um Ladrão

E comecemos pelo primeiro jogo do pack, Uncharted 4: O Fim de um Ladrão, uma aventura épica e repleta de conteúdo que representa, de certa forma, o apoteótico final da história do aventureiro Nathan Drake.

Trata-se de uma aventura que decorre à volta do mundo, passando por cenários tão diversificados como ilhas selvagens, cidades perdidas e montanhas inacessíveis e geladas, na procura de tesouros piratas e de redenção e na qual temos a companhia de alguns personagens familiares aos fãs da série.

Na história de Uncharted 4: O Fim de um Ladrão, os jogadores controlam Nathan Drake, um antigo caçador de tesouros que se encontra na reforma mas que, devido a uma emergência familiar, se vê obrigado a voltar às lides de aventureiro.

Com a ajuda do seu irmão Samuel e do seu antigo parceiro Victor Sullivan, partem todos numa aventura pela descoberta de pistas que indiquem a localização do tesouro perdido do pirata Henry Avery. Um tesouro fenomenal, segundo as lendas.

O Fim de um Ladrão apresenta, tal como os restantes jogos da série, uma jogabilidade bastante diversificada com momentos de grande espetacularidade, que combina exploração na perspectiva em terceira pessoa, secções onde a destreza física de Nathan é colocada à prova, tendo de usar todos os seus recursos e habilidades para ultrapassar vários obstáculos no caminho.

De uma forma bastante bem misturada na ação e exploração, existem ainda momentos de combate onde Nathan, tanto terá de usar a força física como armas de fogo. Apesar de nem sempre ser possível, Nathan pode (e deve) também usar da sua furtividade para ultrapassar situações mais complicadas.

Trata-se de um jogo impressionante, facilmente apontado como um dos melhores de sempre para a consola da Sony, e que, apresenta grande foco no desenvolvimento dos personagens e na criação de um enredo viciante e enleante que nos incentiva e sugestiona constantemente a jogar mais um pouco.

O jogo consegue, de uma forma praticamente perfeita, dosear as medidas de exploração, de combate, de resolução de desafios e de diálogo numa receita final que representa uma aventura obrigatória para possuidores de Playstation.

Uncharted: O Legado Perdido

Por sua vez, The Lost Legacy chegou como um certo cortar com o passado. Saindo Nathan Drake de cena, O Legado Perdido foca a sua história na aventura de Chloe Frazer (nossa velha conhecida e que marca o seu aparecimento em Uncharted 2 e Uncharted 3) e Nadine (uma das principais adversárias de Nathan em Uncharted 4).

Juntas partem numa aventura frenética e repleta de desafios, na procura de um artefato antigo e de evitar que caia em mãos alheias.

Em o O Legado Perdido os jogadores controlam a nossa a velha conhecida Chloe Frazer, que surge numa demanda na tentativa de recuperar um artefato antigo (a Presa de Ganesh) e mantê-lo fora do alcance de um implacável senhor da guerra.

É, à semelhança dos restantes jogos Uncharted, um jogo que doseia com mestria, as secções de exploração, combate, resolução de desafios e profundidade narrativa. Apesar de, para os mais puristas, ser também um jogo que perde algum ADN da série, devido à mudança de personagens e respetivo relacionamento, o que é certo é que se trata de uma aventura ao nível de qualquer um dos jogos anteriores.

A Coleção Legado dos Ladrões disponibiliza 3 formas distintas para poder ser explorado:

Fidelidade - que corre nos nativos 4K e com 30fps

Performance - que corre a 4K (1440p) e com 60fps

Performance+ - apenas para televisores compatíveis (com HDMI 2.1) que suportem capacidades de refresh rate mais elevadas, a 1080p e com 120fps.

Relativamente ao que esta remasterização traz consigo de melhorias, pode-se dizer que é bastante. Mas comecemos pelo mais óbvio e que se vê logo desde o momento inicial, os gráficos.

Se anteriormente, os jogos já se encontravam soberbos neste capitulo, então com esta versão melhorada, pode-se dizer que estarão a roçar a perfeição. Praticamente tudo o que se pode ver nos dois títulos, "sabe" melhor ao olho. E não se trata apenas de cosmética, pois essa melhoria tem também um impacto direto na jogabilidade, permitindo distinguir melhor o que se passa no écran mas também, tirar melhor partido da agilidade de Nathan e Chloe.

Os diálogos e cinemáticas, bastante frequentes, acabam também por tirar partido destas melhorias, com as expressões dos personagens e toda a envolvência aprimorada e ainda mais credível, transformando o jogo num tipo de filme de animação interativo.

Um dos pormenores que não poderia deixar de referir corresponde aos tempos de loading (ou inexistência de tempos de loading). Graças ao SSD é impressionante a rapidez com que tudo se desenrola é estonteante e, por exemplo, ao morrermos, o regresso à ação é praticamente instantâneo. Não há quebras nem tempos mortos de espera, tal como se pretende.

Por outro lado, o DualSense também marca a sua posição na Coleção Legado dos Ladrões e também ele com impacto direto na jogabilidade e na melhoria sensorial que se tem ao jogar.

Graças ao seu feedback háptico e gatilhos adaptativos, estas aventuras que se encontram repletas de desafios e que requerem grande agilidade dos nossos personagens, sentem-se nas nossas mãos. Por exemplo, a chuva que se sente, o acelerar do jeep na lama ou na folhagem na floresta, as lutas onde os socos, pontapés e cabeçadas imperam, ou as manobras com cordas por cima de abismos colossais, tudo isto se encontra com um feedback bastante positivo para a experiência de jogo.

Por fim, também o audio se encontra bastante eficaz com o desenrolar da aventura, apesar da versão Playstation 4 também estar superior. Desde a fantástica banda sonora, passando pelos efeitos de fundo dos cenários onde passamos, não esquecendo os diálogos e conversas... está tudo tal e qual, como deveria estar e graças ao som espacial que os auscultadores nos transmitem temos ainda uma sensação de estar no centro da ação, ouvindo os sons e respetivas direções originárias.

Para os fãs da série e que já tiveram a oportunidade de jogar qualquer um destes jogos, nunca será demais voltar a jogar agora com as novidades e melhorias implementadas para Playstation 5.

Para todos os restantes que tenham uma Playstation 5, que nunca tenham tido a oportunidade de jogar Uncharted, e sejam fãs deste tipo de jogos, tratam-se de jogos must have, imprescindíveis na vossa coleção.