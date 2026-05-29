Combustíveis baixam bastante na próxima semana! Saiba quanto

Há boas notícias para os automobilistas portugueses. Depois de várias semanas marcadas por oscilações nos preços dos combustíveis, tudo indica que a próxima semana trará uma descida significativa tanto no gasóleo como na gasolina.

Combustíveis: Gasóleo baixa 8,5 cêntimos e gasolina 8,6 cêntimos

Segundo as previsões do setor, o gasóleo simples deverá ficar cerca de 8,5 cêntimos por litro mais barato, enquanto a gasolina simples 95 poderá registar uma redução na ordem dos 8,6 cêntimos por litro.

Recorde-se que os preços finais podem variar consoante a marca, o posto de abastecimento e a região do país, uma vez que cada operador define livremente os seus preços.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.