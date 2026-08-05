Ensaio Hyundai SANTA FE PHEV Vanguard: um SUV familiar com 7 lugares efetivos

O segmento dos SUV familiares evoluiu muito nos últimos anos. Atualmente, já não basta oferecer espaço para toda a família. Os condutores procuram também tecnologia, conforto, segurança e uma motorização eficiente. É precisamente neste contexto que o Hyundai SANTA FE PHEV Vanguard se destaca, apresentando-se como uma das propostas mais completas do mercado.

Com um design moderno e uma forte aposta na inovação, este SUV alia uma motorização híbrida plug-in a um habitáculo repleto de tecnologia, sem esquecer um dos seus maiores trunfos: a possibilidade de transportar até sete ocupantes.

Um verdadeiro familiar de sete lugares assinado pela Hyundai

O SANTA FE foi concebido para responder às necessidades das famílias modernas. A configuração de sete lugares permite acomodar confortavelmente mais passageiros sempre que necessário, tornando-o ideal tanto para o dia a dia como para viagens em família.

A segunda fila oferece excelente espaço para pernas e cabeça, enquanto a terceira fila pode ser utilizada por adultos em trajetos curtos ou por crianças com total conforto. Quando não está em utilização, é facilmente rebatida, libertando uma bagageira bastante generosa para malas, carrinhos de bebé ou equipamento desportivo.

A facilidade de acesso ao habitáculo e a elevada qualidade dos materiais utilizados reforçam a sensação de estar num automóvel de categoria superior.

Tecnologia em destaque

É no interior que o Hyundai SANTA FE PHEV Vanguard demonstra uma das suas maiores qualidades.

À frente do condutor encontram-se dois ecrãs panorâmicos de 12,3 polegadas, um dedicado ao painel de instrumentos digital e outro ao sistema de infotainment. A integração entre ambos é fluida, proporcionando uma experiência moderna e intuitiva.

O sistema oferece compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto, navegação avançada, atualizações de software, carregamento sem fios para smartphones e diversas portas USB-C distribuídas pelo habitáculo, garantindo que todos os ocupantes permanecem ligados durante a viagem.

Os comandos físicos continuam presentes para as funções mais importantes, tornando a utilização simples e prática mesmo durante a condução.

Segurança com tecnologia de última geração

Outro dos aspetos onde o SANTA FE impressiona é no conjunto de sistemas de assistência à condução.

O SUV integra diversas tecnologias que trabalham continuamente para aumentar a segurança e reduzir o esforço do condutor, entre elas:

Controlo de velocidade adaptativo inteligente;

Assistente de manutenção na faixa de rodagem;

Travagem autónoma de emergência;

Monitorização do ângulo morto;

Câmara de visão periférica de 360 graus;

Assistente de estacionamento;

Reconhecimento de sinais de trânsito.

Estas funcionalidades tornam a condução mais confortável, especialmente em viagens longas ou em ambientes urbanos mais exigentes.

Motorização híbrida plug-in

Debaixo do capot encontra-se o conhecido motor 1.6 T-GDi a gasolina, combinado com um motor elétrico, oferecendo uma potência combinada de 253 cv e tração integral (AWD).

A bateria de 13,8 kWh permite percorrer até cerca de 54 quilómetros em modo totalmente elétrico (ciclo WLTP), valor suficiente para muitas deslocações diárias sem recorrer ao motor térmico.

Quando a carga da bateria diminui, o sistema gere automaticamente a utilização dos dois motores, proporcionando uma transição praticamente impercetível e privilegiando sempre a eficiência energética.

A caixa automática de seis velocidades contribui igualmente para uma condução suave e confortável.

Hyundai pensou o conforto para longas viagens

Além da tecnologia, o SANTA FE destaca-se pelo elevado conforto.

A suspensão absorve eficazmente as irregularidades da estrada, enquanto o excelente isolamento acústico cria um ambiente muito agradável no interior.

Os bancos são confortáveis, existe bastante espaço para todos os ocupantes e a posição de condução elevada oferece excelente visibilidade em qualquer tipo de percurso.

Tudo isto faz do SANTA FE um automóvel particularmente vocacionado para viagens em família.

👍 Pontos a favor Habitáculo muito espaçoso com possibilidade de transportar até 7 ocupantes .

. Elevado nível tecnológico, com dois ecrãs panorâmicos de 12,3 polegadas.

Excelente qualidade de construção e materiais.

Grande conforto em viagens longas e excelente isolamento acústico.

Motorização híbrida plug-in eficiente, com 253 cv e tração integral.

Elevado número de sistemas de assistência à condução.

Boa versatilidade da bagageira quando a terceira fila está rebatida.

Condução suave e muito agradável. 👎 Pontos menos positivos Preço elevado face a alguns concorrentes.

Dimensões generosas dificultam algumas manobras em cidade.

Autonomia elétrica pode ser limitada para quem pretende circular diariamente apenas em modo EV.

Bagageira perde bastante capacidade quando os sete lugares estão em utilização.

Carregamento AC poderia ser mais rápido.

Peso elevado, que se faz sentir numa condução mais dinâmica.

Preço

Em Portugal, o Hyundai SANTA FE 1.6 T-GDi PHEV Vanguard tem um preço que ronda os 69.400 euros, dependendo dos opcionais e campanhas comerciais em vigor.

Veredicto

O Hyundai Santa Fe PHEV Vanguard é um dos SUV familiares mais completos atualmente disponíveis no mercado.

A combinação entre tecnologia de ponta, elevado nível de segurança, motorização híbrida plug-in, qualidade de construção e a possibilidade de transportar até sete pessoas faz deste modelo uma proposta extremamente equilibrada.

Para quem procura um automóvel capaz de responder às exigências da vida familiar sem abdicar de inovação, conforto e eficiência, o Santa Fe PHEV Vanguard posiciona-se claramente como uma das referências do segmento.