A Microsoft tem em mãos um problema sério e grave no Windows. Conhecido como PrintNightmare, esta falha permite explorar o sistema e executar código aleatório sem qualquer controlo por parte do utilizador, que fica assim exposto.

Esta falha está reconhecida e a ser tratada pela Microsoft, mas com problemas recorrente e cada vez maiores. A atualização já existe, mas aparentemente está a causar mais falhas. Para além de abrir outras portas, agora está também a impedir que algumas impressoras funcionem.

O PrintNightmare está a ser uma verdadeira dor de cabeça para a Microsoft e para o Windows. Esta falha de segurança começou por ser revelada de forma incorreta e antecipada, abrindo a porta a ataques que não eram esperados ou até pretendidos.

Com uma classificação de segurança elevada, obrigou a Microsoft a acelerar a sua resolução e a lançar a esperada. Esta, na verdade, veio a revelar-se como tendo problemas e deixando os utilizadores expostos aos mesmos problemas já conhecidos.

Agora, e do que tem sido avançado em vários canais conhecidos, a atualização KB5004945 está a trazer novos problemas, deixando algumas impressoras sem funcionar. Tudo parece focado numa única marca, mas existe ainda a necessidade de algumas confirmações adicionais.

O que é apontado dá conta que as impressoras da marca Zebra estão a ser o foco dos problemas, com queixas no seu fórum. A própria marca tem no seu site uma página dedicada ao problema e à atualização KB5004945 do Windows, que a Microsoft criou.

Mesmo sendo uma atualização facultativa, muitos utilizadores acabaram por fazer a sua instalação, ficando assim com o problema. Para mitigar o problema, a Microsoft já está já fazer a sua remoção, através de um processo KIR (Known Issue Rollback).

Este é mais um caso em que a Microsoft se vê envolvida e que resulta de problemas com as atualizações. Desta vez não é a própria a causar falhas, mas sim o que a gigante do software criou, ainda que aparentemente numa única marca de impressoras.