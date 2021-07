A Google está constantemente a procurar melhorar as suas propostas no Android, para tornar este sistema mais simples de usar. São várias as áreas onde atua para conseguir este seu propósito, muitas vezes apostando em coisas tão simples como a interface.

Uma das suas últimas mudanças foi aplicada na Play Store, a loja de apps do Android. Esta foi renovada completamente, tendo agora uma arrumação diferente das suas áreas. Esta é uma mudança que pode ser considerada radical, o que pode trazer algumas complicações aos utilizadores.

Esta mudança que a Play Store agora recebeu pode trazer num primeiro momento alguma confusão, porque muitas coisas mudaram de sítio. Ao não ter presente as opções no mesmo local, os utilizadores sentem-se perdidos e sem saber como usar.

Um dos primeiro locais onde se sente este problema é na área das atualizações. Esta mudou de lugar e está um pouco mais difícil de encontrar. Não desapareceu, mas tornou-se mais difícil de encontrar agora dentro da Play Store do Android.

Comecem então por abrir a loja de apps do Android e depois carreguem na imagem do utilizador. Isto vai abrir o menu associado, onde devem escolher a opção Gerir apps e dispositivos. Nesta nova área, devem agora escolher Atualizações disponíveis.

Esta deverá atualizar-se ao longo do tempo, dando apenas informação final ao fim de algum tempo. Mesmo esta área das atualizações deverá demorar algum tempo a mostrar todas as apps que estão com atualizações disponíveis para serem instaladas.

Para tratar destas atualizações pendentes, só precisam de carregar no botão Atualizar tudo e aguardar. Se preferirem podem tratar de cada app de forma isolada, para gerirem manual das atualizações da Play Store. Se quiserem, no final, podem provocar uma pesquisa, carregando no botão Procurar atualizações.

É agora neste local e desta forma que encontram as atualizações das app do Android na Play Store. É uma nova arrumação, com uma filosofia diferente, mas que para muitos pode agora estar mais difícil de encontrar para quem faz esta gestão manual e diária.