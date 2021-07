Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Boa tarde,

Estou com problemas de BSOD no meu computador portátil Toshiba com Windows 10 de 64 bits.

Fiz a reposição do sistema directamente pelas Definições apagando tudo por completo mas o problema mantem-se.

Instalei o Windows Debugging Tools (WinDbg) da Microsoft e fiz o debug nos dois “dumps” (Erros) e atualizei todos os drivers com o Driver Booster.

Ao fazer o debug dos 2 dumps, os erros que me dão são:

1.

KERNEL_MODE_HEAP_CORRUPTION (13a)

The kernel mode heap manager has detected corruption in a heap.

2.

KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE (139)

A kernel component has corrupted a critical data structure. The corruption could potentially allow a malicious user to gain control of this machine.

————————————————————————————–

Também fiz o “scan” dos ficheiros do disco pela cmd e não detectou problemas.

Vou também verificar se existem conflitos de software por exemplo, e de hardware para verificar se o problema poderá ser da RAM.

Se me pudessem dar um feedback sobre este problema do BSOD agradecia.

Muito obrigado desde já pela atenção.

Cumprimentos.

Ricardo Campos

__________

Boa tarde,

Já verifiquei a RAM e também não detectou problemas, tal como no disco que neste caso é um HDD de 600 GB.

Após todos estes procedimentos, os dois erros que mencionei no e-mail anterior persistem.

Neste momento, não sei se a instalação de raiz do Windows poderá ser uma solução para estes erros que causam o BSOD, uma vez que fiz a reposição do SO apagando tudo e não resolveu.

Cumprimentos.

________________

Boa tarde,

Os erros como disse mantêm-se e o portátil depois de todas as atualizações de drivers demora bastante tempo a iniciar, aquece bastante e está bastante mais lento.

Há bastante tempo que queria trocar o disco HDD por um SSD para o computador ficar mais rápido e instalar de raiz o Windows, e penso que será a melhor solução tanto para resolver o BSOD como para aumentar a performance do computador. A RAM de 4 GB não faz diferença na performance.

Para instalar o Windows através do boot com uma pen drive depois da troca do disco podem indicar onde adquirir o ISO neste caso do Windows 10 pois o 11 ainda não saiu de forma oficial. No site do Pplware tem alguns links como o goodofffer e outros, mas não sei qual será o melhor, pois pretendo o ISO do Windows para passar para pen drive e o Office.

Agradecia se me pudessem ajudar.

Cumprimentos.

___________________

Boa tarde,

Termino estes e-mails sobre esta situação do BSOD indicando e anexando a tela que aparece quando este problema acontece.

Obrigado pela atenção. Vou tentar resolver esta situação.

Cumprimentos.

Ricardo Campos