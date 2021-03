Todos os meses, na segunda terça-feira de cada mês, a Microsoft tem novidades para o Windows 10. A Patch Tuesday reúne as correções de segurança e outras melhorias que são essenciais para este sistema.

Espera-se que estas atualizações não tragam novos problemas, mas sim que resolvam todos os existentes. Este não foi o caso da última Patch Tuesday e está a revelar-se uma dor de cabeça para os utilizadores. Os problemas estão nas impressoras e não têm ainda solução.

Mais uma Patch Tuesday com problemas

Lançada na passada terça-feira, a Patch Tuesday de março tem uma função muito especial. Para além de todas as correções, a KB5000802 deverá remover do Windows 10 a versão original do Edge. Este browser chegou ao fim de vida e deve por isso deve ser desinstalado.

Claro que tem também como função tratar de vários problemas de segurança que foram identificados ao longo dos últimos tempos. São várias as situações identificadas e que assim ficam resolvidas no sistema operativo da Microsoft.

BSOD ao usar as impressoras no Windows 10

Infelizmente há mais uma situação a relatar com esta atualização. Vários utilizadores estão a reportar um novo problema que afeta as impressoras e terminam num BSOD (Blue Screen of Death).

Ao iniciar o processo de impressão, o Windows 10 apresenta de imediato problemas e acaba por apresentar um ecrã azul. A mensagem apresentada é “APC_INDEX_MISMATCH for win32kfull.sys” e apenas após reiniciar o sistema este volta a estar disponível para utilização.

Mais problemas nas atualizações da Microsoft

São já várias as marcas de impressoras que estão identificadas com este problema, não havendo uma solução identificada. A única que é reconhecida até agora é mesmo a remoção desta atualização e a colocação em pausa das instalações por uns dias.

Esta é, infelizmente mais uma situação problemática com as atualizações do Windows 10. Chega com a Patch Tuesday, que deveria trazer estabilidade e segurança para o sistema da Microsoft, que tem sido assolado por problemas desta natureza.