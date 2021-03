O Chrome, seja no Android ou noutra qualquer plataforma, tem um conjunto de ferramentas que todos podem usar. Estas melhoram o acesso à Internet e a própria interface do browser, tornado-o melhor e com uma utilização mais simples.

No caso concreto da versão do Android, existe uma ferramenta que pode ajudar na hora da leitura. Esta é particularmente útil em sites com o tamanho da fonte mais pequena e que por vezes são difíceis de ler.

Tal como muitos sistemas operativos, também o Chrome tem opções associadas à acessibilidade. Estas são por norma usadas por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, mas na verdade qualquer um as pode usar.

Uma ajuda que pode ser essencial no Android

São opções que em muitos casos acabam por tornar o Chrome melhor e com uma facilidade de utilização ainda maior. No caso dos sites onde o tamanho da fonte é reduzido, pode dar uma ajuda essencial e que ajuda os utilizadores a lerem os textos.

Para aumentar o tamanho da fonte no Chrome devem primeiro abrir o menu deste browser. Na lista de opções que vão encontrar, devem escolher a que está perto do final, com o nome Definições. Aqui dentro, e perto do final da lista presente, encontram agora a opção Acessibilidade.

Ajustar a letra nos sites que visitam no Chrome

É agora que vão ter acesso à opção que permite definir o tamanho da fonte do browser da Google. Não conseguem definir um tamanho fixo, mas sim aumentar ou diminuir a percentagem a ser aplicada em relação ao que é a base do Android.

Para alterar este tamanho da fonte devem apenas mover a linha presente, validando de imediato o que vai ser aplicado. Esta confirmação é feita de imediato na caixa de texto apresentada abaixo. Aqui o texto aumentará ou diminuirá, para mostrar ao utilizador.

A diferença de aumentar o tamanho da fonte

Como podem ver nas imagens abaixo, a diferença é imediata e simples de perceber. A fonte pode ser aumentada ainda mais ou menos, para que fique de acordo com o que o utilizador do Chrome pretende.

Existe, no entanto, alguns pormenores a ter em conta. A mudança é feita de forma transversal e não apenas num único site. Por outro lado, a área de texto é a mesma e a mudança aplica-se apenas no texto e não nas imagens que estão presentes nos sites.

Quem já não tem a mesma capacidade de vista ou pretendem ler textos em sites com um tamanho da fonte muito pequeno tem aqui a solução. É simples, global e dá assim uma melhor forma de leitura a quem precisa.