Nokia, Sony e Ericsson retiram-se do Mobile World Congress 2021

O Mobile World Congress 2021 é um dos mais relevantes eventos de tecnologia mundiais que viu a sua edição de 2020 ser cancelada devido à pandemia provocada pela COVID-19. Este ano, apesar de tudo, há data marcada e regras mais restritas.

A organização estima que esta edição conte com a participação de 50 mil pessoas de 28 de junho a 1 de julho. A evolução da pandemia poderá, no entanto, ditar uma vez mais o seu cancelamento, mas há empresas que já se estão a afastar.

Pandemia afasta empresas do Mobile World Congress 2021

Vivemos tempos difíceis e de grande incerteza, mas uma coisa que já entendemos é que juntar muita gente num espaço limitado é nefasto para a propagação da doença COVID-19.

Ainda assim, havendo cumprimento de regras básicas de etiqueta respiratória, utilização de máscaras, havendo distanciamento social, é possível realizar eventos em segurança. Mas será que isto é válido para qualquer tipo de evento?

A organização do Mobile World Congress anunciou recentemente que quer realizar o evento de forma presencial, esperando receber cerca de 50 mil participantes. No entanto, o investimento de uma empresa para participar num evento deste tipo é bastante elevado e as limitações a que estão sujeitas poderão não compensar.

Numa época em que a comunicação através de plataformas digitais faz cada vez mais sentido e chega a um público cada vez mais diversificado, são já várias as empresas que se estão a afastar do evento.

Depois da Sony, seguem-se a Ericsson, a Nokia e outras

A Sony foi a primeira fabricante de smartphones a afirmar que não teria presença física no MWC 2021.

A Sony Mobile tomou a decisão de não participar do MWC 2021. À medida que o mundo muda cada vez mais em direção a oportunidades digitais e online para prevenir a disseminação do novo coronavírus (COVID-19), a Sony Mobile irá comunicar-se de maneiras que podem fornecer notícias sobre os nossos produtos a um público mais amplo.

A Nokia veio também declarar que não iria estar presente fisicamente, ainda que estivesse a preparar ações online para o evento.

A saúde dos nossos funcionários, clientes e parceiros é de suma importância para nós. Dada a natureza internacional do evento e com o lançamento global da vacina ainda em fases iniciais, tomamos a decisão de participar apenas no evento virtual.

A Ericsson, dentro da mesma linha de pensamento, já veio também fazer declarações semelhantes. Em causa, claro, mantém-se as questões de saúde pública relacionadas com a COVID-19.

Há mais empresas que também já declararam o afastamento (físico) do evento e, certamente, que nos próximos dias serão mais as que se vão juntar ao movimento. A GSMA, organizadora do MWC já veio a público declarar que compreendia as motivações e que estaria a trabalhar numa plataforma online robusta para ajudar à comunicação de todos os que não iriam estar no evento, empresas, imprensa ou apenas curiosos.