Microsoft faz acordo de 10 anos para levar jogos da Xbox à plataforma Boosteroid

Com a polémica compra da Activision Blizzard, a Microsoft tem tentado de diversas formas conquistar a confiança de várias empresas ligadas ao mundo gaming como forma de garantir que não irá tornar os jogos da criadora exclusivos para as suas próprias plataformas. Nesse sentido, tal como já fez com outras empresas, a gigante de Redmond fez agora um acordo de 10 anos para levar os jogos da Xbox à plataforma cloud Boosteroid.

Microsoft quer levar os jogos Xbox para a plataforma Boosteroid

Não está nada fácil concluir de uma vez por todas a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. E como forma de conseguir convencer as entidades reguladoras de vários países a aprovar este negócio, a empresa de Redmond tem adotado diversas estratégias, sendo que a mais evidente é a elaboração de acordos com as várias empresas do setor para garantir o licenciamento dos seus jogos para outras plataformas.

Assim sendo, à semelhança do que fez para a Sony, Nintendo e Nvidia, a Microsoft revelou nesta terça-feira (14) que fez um contrato de 10 anos para levar os jogos da Xbox para a plataforma de jogos na cloud Boosteroid. Assim, com este acordo, a plataforma poderá receber os jogos criados para PC da empresa ao longo da próxima década. Boosteroid não é um nome muito popular para alguns jogadores, mas define-se como sendo "o maior provedor independente global de jogos pela nuvem".

A Microsoft adianta ainda que, assim que a compra da Activision Blizzard seja aprovada, será aumentada também a quantidade de títulos disponibilizados para estas plataformas. Para além disso, a empresa garante que jogos como o popular Call of Duty serão adicionados à plataforma de jogos na nuvem Boosteroid sem que sejam necessários pagamentos extra.

No comunicado, que pode ler na íntegra aqui, a dona da Xbox acrescenta que, caso tudo corra como esperado, o novo acordo levará Call of Duty para "mais de 150 milhões de jogadores adicionais".

