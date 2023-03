Porsche confirma que o icónico Cayenne passará a ser 100% elétrico

As fabricantes estão a seguir o caminho dos elétricos, respondendo às imposições e, em parte, à vontade dos consumidores. O anúncio chega da Porsche e dá a saber que o seu Cayenne passará a ser 100% elétrico.

Durante a apresentação dos resultados financeiros da Porsche, o também CEO do grupo Volkswagen, Oliver Blume, deu detalhes sobre o futuro da aposta elétrica e confirmou que o icónico Cayenne adotará um "novo conceito de veículo", combinando alto desempenho com características avançadas de condução autónoma.

Vemos as receitas neste segmento a crescer a passos largos, especialmente na China e nos EUA.

A empresa pretende que, até 2030, 80% das suas vendas sejam de modelos elétricos. Assim sendo, o recorde de lucros e receitas que o ano de 2022 garantiu, trata de impulsionar os seus planos de eletrificação.

A par das novidades relativas ao Cayenne (2026), a Porsche também atribuiu horizontes temporais à eletrificação de outros modelos: Macan (2024), 718 Cayman/Boxster (2025). Todos eles passarão por um período de coexistência com as suas versões com motor de combustão, sendo estes últimos atualizados, para que se mantenham atuais até ao seu desaparecimento definitivo antes de 2030.

Conforme assegurou o executivo, a eletrificação do Macan e do Cayenne será fundamental para os planos da Porsche, na medida em que estes são os carros mais vendidos da marca. No ano passado, das 309.884 unidades vendidas pela Porsche, 95.604 corresponderam ao Cayenne e 86.724 ao Macan. Os dois carros representaram quase 59% das vendas anuais.

Leia também: