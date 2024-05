Quis testar a segurança da Cybertruck e acabou com um dedo partido

A Cybertruck da Tesla tem mostrado alguns problemas que muitos consideram básicos demais. Esta pickup elétrica esteve muitos anos em desenvolvimento e aparentemente ainda ficaram elementos essenciais e importantes por melhorar. A prova disse surge agora, mais uma vez, com um simples teste de segurança a acabar da pior forma, com um dedo partido.

Era apenas um teste de segurança à Cybertruck

Ainda que esteja a ser produzida em número limitado, já estão disponíveis muitos destes veículos elétricos, alguns entregues a alguns condutores menos lúcidos. Um destes resolveu há alguns dias testar a segurança básica da Cybertruck de forma muito natural.

O seu propósito era simples e queria apenas validar que a mala frontal estava mesmo preparada para proteger os utilizadores. Esta tem, supostamente, sensores que impedem o fecho se detetar um membro ou outro obstáculo.

Acabou com um dedo partido e com uma certeza

No primeiro teste realizado ficou de imediato claro que os sensores não são perfeitos e podem trazer problemas. Com o diminuir do objeto (braço, mão e dedo) rapidamente surgiram problemas com a deteção feita pelos sensores da Cybertruck.

Ainda que tenha sido óbvio que o dedo ficou preso, o Youtuber Joe Fay acabou por ser desafiado a mostrar mais e a deixar que este seu teste fosse mais longe. A verdade é que não foi preciso muito mais para chegar à conclusão óbvia. O seu dedo acabou partido, isto após ter ficado com uma marca no mesmo local no teste anterior.

Tesla tem de melhorar a sua pickup elétrica

Como mostra no seu segundo vídeo no TikTok, a Cybertruck da Tesla tem mesmo um problema nesta área. A marca alerta os utilizadores para terem cuidado com a mala frontal, que apenas pode ser fechada num botão presente no interior ou diretamente na app da marca.

Esta é apenas mais uma situação detetada na Cybertruck da Tesla e que não é bem recebida pelos condutores. Com tanto tempo de desenvolvimento e com a experiência da marca neste campo, não se esperava que algo tão simples, ainda que importante, acontecesse. Certamente que a marca irá lançar uma atualização focada neste ponto, mas a verdade é que são muitas as situações que podem trazer perigo para os condutores.