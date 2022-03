Porsche quer que 80% das suas vendas sejam de elétricos em 2030

Aquando da apresentação dos resultados das suas vendas correspondentes ao ano passado, a Porsche mostrou o caminho que irá percorrer até à eletrificação da sua oferta. Até 2030, 80% das suas vendas serão de carros elétricos.

No ano passado, quase 40% das suas vendas já corresponderam a veículos elétricos e híbridos plug-in.

Economicamente falando, 2021 não foi um ano mau para a Porsche. Afinal, o volume de vendas de 33,1 mil milhões de euros superou o do ano anterior, mais 4,4 mil milhões de euros, e representa um crescimento de 15%. Por sua vez, o lucro operacional foi de 5,3 mil milhões de euros, superando o ano de 2020 em 1,1 mil milhões de euros.

Pela primeira vez na história da fabricante, a Porsche entregou 301.915 veículos, em todo mundo. Os modelos mais vendidos foram o Macan (88.362) e o Cayenne (83.071), tendo as vendas do Taycan mais do que duplicado, comparativamente ao ano anterior, com 41.296 unidades entregues.

O Taycan é um carro 100% Porsche e inspira todo o tipo de pessoas, desde clientes existentes a especialistas da indústria, passando pelos recém-chegados. Estamos a intensificar a nossa ofensiva elétrica com mais um modelo: em meados desta década, queremos oferecer o 718 com motor exclusivamente elétrico.

Disse Oliver Blume, CEO da Porsche.

No ano passado, quase 40% de todos os veículos vendidos pela Porsche foram elétricos ou híbridos plug-in. De acordo com o caminho que a fabricante mostrou, aquando da apresentação dos resultados financeiros do ano de 2021, 50% das vendas serão de carros eletrificados até 2025. Posteriormente, em 2030, a percentagem deverá ser superior a 80%.

Para isto, a Porsche está a investir na expansão da sua oferta, com a eventual chegada da versão elétrica do Macan, bem como com a eletrificação dos 718. Mais do que isso, continuará a implantar pontos de carregamento pela Europa e investirá no desenvolvimento de baterias.

