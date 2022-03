Porsche suspende temporariamente produção do Taycan devido à guerra na Ucrânia

Além das consequências óbvias, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia está a provocar problemas de fornecimento que têm adquirido cada vez mais força. Desta vez, o anúncio parte da Porsche, que terá de suspender temporariamente a produção do Taycan.

A decisão foi tomada devido à falta de alguns componentes.

De acordo com a Reuters, a Porsche foi forçada a suspender a produção em Zuffenhausen, pela falta de componentes essenciais. Se por um lado os modelos Boxster e Cayman não foram afetados, o Taycan está a ser, pela falta de cabos. Segundo a Porsche, isto impedirá a produção de 200 Taycan por dia.

Assim como outras fabricantes europeias, a produção da Porsche depende, de entre outros elementos, de cabos, que servem para ligar os diferentes sistemas elétricos que compõem um carro moderno.

Embora a Ucrânia não pertença à União Europeia, é um bom país para o fabrico de determinados componentes, como é o caso desses cabos, por implicar mão-de-obra intensiva. Contudo, com a guerra na Ucrânia, um dos fornecedores da Porsche, Leoni Wiring Systems UA GmbH, não pode tratar do fornecimento como acontece normalmente.

Este problema tem afetado vários fornecedores e, consequentemente, várias fabricantes, como a Volkswagen, pelo que a Porsche decidiu suspender temporariamente o fabrico do seu Taycan.

A suspensão da produção do modelo durará até que a fabricante consiga obter os componentes em falta através de outro fornecedor, ou até que consiga armazenar uma quantidade satisfatória de componentes, de modo a ser possível avançar com a produção.

Os clientes que estiverem à espera do seu Porsche Taycan deverão ser pacientes, uma vez que a situação é, como sabemos, alheia à fabricante. Apesar de as empresas contarem com planos de contingência, na maioria das vezes, esses não podem ser ativados e executados imediatamente.

