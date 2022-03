Incêndio em navio nos Açores: Lamborghini vai voltar a produzir Aventador

Em fevereiro desde ano informamos aqui do acidente que aconteceu ao largo dos Açores, num cargueiro que tinha a bordo 3.965 veículos produzidos por diferentes marcas do grupo Volkswagen.

De acordo com as informações, 1100 veículos que estavam a bordo do navio Felicity Ace eram da marca Porsche, 189 Bentleys, 85 da marca Lamborghini, 1.800 unidades da Audi e 900 Volkswagen. Saiba o que as marcas estão a fazer.

Havia 15 unidades a bordo do Aventador...

A bordo do navio que se incendiou ao largo dos Açores, seguiam 85 automóveis da Lamborghini, a maioria dos quais do SUV Urus. Segundo revela o Jornal de Negócios, a Lamborhini vai voltar a produzir unidades do Aventador devido ao naufrágio.

Segundo o CEO da Lamborghini, Stephan Winkelmann, os Aventador Ultimaes eram da edição que encerrava a produção do Aventador e estavam 15 unidades a bordo do navio.

Felizmente conseguimos substituir aqueles veículos para que os nossos clientes nos EUA não fiquem sem os Aventador que encomendaram", referiu. "Os outros 70 automóveis [modelos do SUV Urus] conseguimos substituir sem problemas

O CEO da Bentley, Adrian Hallmark, também já confirmou que a fabricante de automóveis de luxo irá substituir os 189 veículos perdidos no naufrágio nos próximos seis meses.

Por sua vez, Markus Duesmann, CEO da Audi, referiu que a fabricante germânica tem capacidade para acelerar a produção para compensar os 1.800 veículos perdidos no sinistro.

De relembrar que, segundo uma publicação da Marinha Portuguesa no Facebook, durante o reboque, que se tinha iniciado no dia 24 de fevereiro, o navio "Felicity Ace" perdeu estabilidade tendo vindo a afundar-se a cerca 25 milhas náuticas, o equivalente a 46 quilómetros, fora do limite da Zona Económica e Exclusiva de Portugal, numa área cuja profundidade ronda os 3 mil metros.

