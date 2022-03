Felicity Ace: O navio que transportava 1100 Porsches afundou

Um enorme navio de carga de nome Felicity Ace incendiou-se no Atlântico com 3965 veículos do Grupo Volkswagen a bordo, cerca de um quarto deles da Porsche em fevereiro.

De acordo com informações da Marinha Portuguesa, o navio mercante Felicity Ace afundou fora da Zona Económica e Exclusiva portuguesa.

Felicity Ace afundou-se a cerca 25 milhas náuticas

Segundo uma publicação da Marinha Portuguesa no Facebook, hoje, ao início da manhã, durante o reboque, que se tinha iniciado no dia 24 de fevereiro, o navio "Felicity Ace" perdeu estabilidade tendo vindo a afundar-se a cerca 25 milhas náuticas, o equivalente a 46 quilómetros, fora do limite da Zona Económica e Exclusiva de Portugal, numa área cuja profundidade ronda os 3 mil metros.

No local registam-se alguns destroços e uma pequena mancha de resíduos oleosos, que está a ser dispersa pelos jatos de água dos rebocadores e que se encontra a ser monitorizada pela Direção de Combate à Poluição da Autoridade Marítima Nacional e pela Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA). Está igualmente previsto um empenhamento de uma aeronave C-295 da Força Aérea portuguesa.

A Marinha continua a acompanhar a situação, nomeadamente através do Instituto Hidrográfico, que mantém a atualização dos cálculos da deriva da mancha atual.

O navio mercante "Felicity Ace", que navegava a 90 milhas náuticas (cerca de 170 km) a sudoeste da ilha do Faial, sofreu um incêndio a bordo no passado dia 16 de fevereiro. Os 22 tripulantes foram resgatados e transportados em segurança para o aeroporto da Horta. A Porsche estimou que estivesse 1.100 veículos a bordo do Felicity Ace. No cargueiro do tamanho de três campos de futebol estão ainda veículos de marcas como a Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini e VW. O prejuízo ronda os 139 milhões.

