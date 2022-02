Açores: Navio Felicity Ace incendiou-se e tem 1100 Porsches a bordo

Nos últimos tempos têm acontecido alguns acidentes que envolvem navios de carga. Quem não se lembra do navio encalhado no Canal de Suez? Desta vez o acidente aconteceu ao largo dos Açores, num cargueiro que tinha a bordo 3.965 veículos produzidos por diferentes marcas do grupo Volkswagen.

De acordo com as informações, 1100 veículos que estavam a bordo do navio Felicity Ace eram da marca Porsche, 189 Bentleys e 21 da marca Lamborghini.

Felicity Ace: Já foram resgatados 22 tripulantes

Um enorme navio de carga de nome Felicity Ace Incendiou-se no Atlântico com 3.965 veículos do Grupo Volkswagen a bordo, cerca de um quarto deles da Porsche, segundo a Bloomberg. A Porsche estima que 1.100 dos seus veículos estejam a bordo do Felicity Ace, um cargueiro do tamanho de três campos de futebol. No navio estão ainda veículos de marcas como a Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini e VW.

Segundo a Associated Press (AP), o Felicity Ace, que partiu de Emden, na Alemanha, rumo ao porto de Davisville, no estado norte-americano de Rhode Island. Todos os 22 tripulantes já foram evacuados com sucesso e não necessitaram de cuidados médicos, de acordo com um comunicado da Marinha Portuguesa.

A Marinha Portuguesa explicou, na passada, quarta-feira que os 22 tripulantes do navio, "que navegava a 90 milhas náuticas [cerca de 170 km] a sudoeste da ilha do Faial, e sofreu um incêndio a bordo, foram resgatados e transportados para o aeroporto da Horta por uma aeronave EH-101 da Força Aérea Portuguesa". O responsável do navio tem agora em curso um plano para recuperar o navio" abandonado".