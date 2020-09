Epic acusa a Apple de destruir o seu negócio e recorre novamente a tribunal

Há mais um episódio fresquinho na novela entre a Epic Games e a Apple. Não contente com a situação atual, a criadora de jogos voltou a recorrer ao tribunal, pedindo que este obrigue a empresa da maçã a colocar novamente o Fortnite na AppStore.

A Epic acusa a Apple de práticas ilegais de monopólio e diz que esta está a destruir o seu negócio. Segundo a empresa, devido a esta situação, o Fortnite já perdeu mais de 60% dos seus jogadores iOS.

Para contextualizar de forma suscita, a AppStore da Apple e o Google Play baniram o jogo Fortnite devido à sua criadora Epic Games ter tentado contornar o pagamento da taxa de 30% aplicada pelas lojas de aplicações.

A Epic apelou que o tribunal conseguisse reverter a situação, mas sem sucesso. O popular jogo continua banido, mas a criadora não se contenta com esta decisão.

Epic Games volta à carga e acusa a Apple de lhe destruir o negócio

A procissão ainda vai no adro na novela entre a Epic e a Apple. A criadora de jogos voltou a meter uma providência cautelar ao tribunal com o objetivo que este force a Apple a colocar novamente o Fortnite na AppStore. A informação foi partilhada pela Epic na sua conta do Twitter.

Segundo a empresa:

Hoje pedimos ao tribunal que pare com a retaliação da Apple contra a Epic por esta ousar desafiar as suas restrições ilegais ao mesmo tempo que o nosso caso prossegue. Este é um passo necessário parar libertar os consumidores e programadores do controlo anticompetitivo e caro da Apple.

No documento da providência cautelar, que pode ler aqui, a Epic Games acusa a Apple de ser monopolista e de controlar todas as distribuições das apps para iOS. Para além disso diz ainda que a marca da maçã controla todos os procedimentos de pagamentos dentro das aplicações no iOS.

Epic Games já perdeu mais de 60% dos jogadores Fortnite para iOS

A dona do Fortnite diz ainda que a empresa de Cupertino lhe está a destruir o seu negócio. E prova disso é que, desde que o jogo foi banido, a Epic perdeu mais de 60% dos seus jogadores Fortnite para iOS. Segundo a empresa é possível que a Epic “nunca mais veja estes utilizadores“.

A empresa diz que dos 350 milhões de jogadores Fortnite, 116 milhões jogam através do iOS. Mas desses, 63% usam o o sistema da Apple como a única plataforma para jogarem o título.

A Epic Games afirma ainda que…

Este foi um aviso claro para qualquer outro programador que ouse desafiar o monopólio da Apple: siga as nossas regras ou vamos cortar o seu acesso a mil milhões de consumidores iOS – desafie-nos e destruiremos o seu negócio.

Segundo a criadora de jogos, outros dos seus títulos também estão a ser removidos, como o Shadow Complex Remastered que foi banido da loja do Mac App Store, devido ao encerramento da conta de programador da Epic. A empresa volta a reforçar que milhares de programadores serão afetados caso a Apple condicione o acesso à Unreal Engine.

Até ao momento, a Apple ainda não emitiu nenhuma resposta a esta providência cautelar. Pelo que se sabe, a audiência vai ter início no próximo dia 28 de setembro.

Leia também: