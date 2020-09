Sempre que possível os utilizadores do Windows 10 devem otimizar este sistema. A Microsoft assume parte desta tarefa, mas muitas máquinas precisam de afinações específicas, quer pelo hardware presente, quer pelas necessidades dos utilizadores.

Para os ajudar a Microsoft deu ao seu sistema algumas opções que podem ser usadas nestas situações. Assim, e com pequenas alterações ao Windows 10, é simples tornar este ainda mais rápido e com um melhor desempenho.

Tornar o Windows 10 ainda mais rápido

Na sua forma base, e com a configuração que a Microsoft aplica, o Windows 10 tem já um desempenho muito apelativo. Depende sempre do hardware presente, mas dá ao utilizador o que este precisa para realizar a sua função ou para poder navegar na Internet.

A Microsoft dá uma liberdade grande aos utilizadores e por isso estes podem afinar de forma fina parâmetros que alteram o Windows 10. Estes não são acessíveis diretamente, mas estão em áreas chave para serem usados apenas quando são realmente necessários.

Opções que os utilizadores podem mudar

Para melhorarem ainda mais o Windows e torná-lo mais rápido, os utilizadores podem usar esta simples alteração. Comecem por abrir a app dedicada às Definições e depois procurem a opção Facilidade de Acesso.

Nesta área que agora ficou disponível, escolham o separador Ecrã. É aqui dentro que vão desligar algumas opções que não precisam e que vão melhorar o sistema. No final, na área Simplificar e personalizar o Windows, têm o que procuram.

Alteração com base no que a Microsoft oferece

Cada uma destas opções vai aliviar o Windows 10 e impedir que alguns recursos sejam consumidos. Pode assim desligar as animações, as transparências ou esconder as barras de deslocamento. No limite, podem desabilitar a imagem que está no fundo do Desktop.

Combinem estas opções e desabilitem as que não necessitam. De imediato vão notar uma diferença no Windows e assim ter um sistema mais responsivo e com melhor desempenho. A somar com as melhorias da Microsoft, este fica ainda melhor.