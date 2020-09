Todos os utilizadores de smartphones procuram que estes estejam livres de apps não desejadas ou sequer não pedidas. As marcas têm o mau hábito de colocar as suas propostas de base, o que para a maioria é muitas vezes desnecessário.

Uma nova polémica parece estar a atingir novamente a OnePlus e mais uma vez por culpa de apps não desejadas. Desta vez o problema surgiu de uma instalação automática e sem qualquer aviso da app dedicada aos Buds. Esta ação levou a que os utilizadores ficassem furiosos e reagissem da única forma possível.

Mais uma vez a OnePlus comete um erro de principiante

Por muito que se procurem soluções limpas, as marcas apostam muito no bloatware. Estas apps que estão presentes e que a maioria não usa, são muitas vezes impossíveis de remover e estão apenas presentes para consumir recursos que poderiam ser usados noutras áreas.

A OnePlus teve uma má experiência recentemente e parece não ter aprendido com o seu erro. Mais uma vez tomou uma decisão unilateral e instalou de forma automática e não autorizada uma nova app, desta vez dedicada a gerir os novos OnePlus Buds, os earphones da marca.

App instalada sem autorização e utilizadores furiosos

Uma vez que o processo aconteceu de forma automática e sem qualquer controlo, os utilizadores ficaram furiosos. Não era suposto estas situações acontecerem, uma vez que as marcas não podem decidir o que estes têm nos seus smartphones. Para piorar, esta nova app simplesmente não pode ser removida dos OnePlus.

Para mostrarem o seu desagrado, a muitos utilizadores resolveram agir da única forma possível. Esta app está a receber muitos comentários negativos na Play Store e as pontuações dadas estão a ser de apenas 1 estrela, o valor mais baixo possível.

Smartphones sem os buds receberam esta app

Esta app, dedicada a gerir os OnePlus Buds, é essencial em alguns casos. É com esta que os utilizadores podem atualizar o firmware ou encontrá-los em caso de perda. O único senão, é que está a ser instalada em todos os smartphones da marca, mesmo quando os Buds não existem.

Infelizmente este não é um caso único no universo Android e já muitas vezes aconteceram situações similares. A própria Google fez o mesmo com a sua app para gerir os seus buds. Se já é muito negativo quando os smartphones chegam com estas apps, pior ainda é quando estas são instaladas posteriormente.