Chegou o VirtualBox 6.1.14 com suporte total para o Kernel Linux 5.8

Uma das tecnologias que tem marcado os últimos anos da computação é a virtualização. Esta tecnologia permite-nos, de uma forma simples, ter vários sistemas operativos a correr (simultaneamente) na mesma máquina, sem qualquer tipo de alterações. Desta forma podemos ter um único sistema operativo nativo e virtualizar os sistemas operativos que pretendermos.

Recentemente foi lançado o VirtualBox 6.1.14 que já tem suporte para o Kernel Linux 5.8.

O VirtualBox é uma das plataformas gratuitas que permite aos utilizadores todo o potencial da virtualização onde podemos construir um sistema com todas as características técnicas, mas de uma forma virtual não permanente.

É possível virtualizar sistemas como o Windows, Linux e até mesmo MacOS. Em termos de funcionalidades, destaque para a possibilidade de realizar snapshots, partilhar pastas entre o sistema virtual e o nativo, suporte para drag and drop e a possibilidade de clonar facilmente máquinas virtuais.

Novidades do VirtualBox 6.1.14

Esta versão do VirtualBox destaca-se pelo facto de vir já com total suporte para o Linux kernel 5.8. Isto quer dizer que se tiver uma distribuição Linux já com esta versão do Kernel não terá problemas em a virtualizar no VirtualBox. Mas há mais novidades…

(Suporte para o Linux kernel 5.8)

Várias melhorias para macOS

Melhorias ao nível da implementação EFI, adicionando suporte para inicialização de unidades associadas às emulações de controladores LsiLogic SCSI e SAS

Esta atualização melhora a funcionalidade para transferência dados entre o sistema nativo e virtualizado

A interface também foi atualizada para e, através de novas funcionalidades, permite detetar melhor as mudanças no nome do ficheiro no campo Local ao criar um disco virtual

Se é fã desta ferramenta experimente esta nova versão, pois, as novidades que apresenta valem bem a pena. Esta é uma ferramenta gratuita para virtualização de sistemas e muito completa. Esta nova versão está já disponível para Windows, Linux e macOS.

VirtualBox 6.1.14